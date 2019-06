Da domenica 9 giugno 2019, in prima serata su Canale 5, debutta Lontano da te, la nuova commedia romantica internazionale con protagonista Megan Montaner e Alessandro Tiberi. La serie tv è prodotta per la prima volta insieme da Mediaset Italia e Mediaset España. Eccovi in anteprima assoluta per i lettori di SuperGuidaTv i primi 20 minuti relativi alla prima puntata della fiction che andrà in onda domenica in prime time. Ricordiamo che “Lontano da te” ci terrà compagnia per 4 puntate. Ecco il video Mediaset.