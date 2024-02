Nella prima serata di Martedì 6 Febbraio su Rai Tre va in onda Medicus (The physician), un bel dramma storico ambientato nel Medioevo con un ottimo cast e una regia da manuale. Si tratta di un suggestivo ed accattivante film tedesco del 2013 diretto dal regista e sceneggiatore Philipp Stölzl, una vicenda toccante che attraversa avventura e sentimento.

Se l’idea vi attrae e, in più, amate le atmosfere cupe e gotiche dell’Inghilterra di qualche secolo fa, Medicus è la pellicola che fa per voi. Ma è una storia vera o di fantasia? Ve lo diciamo di seguito.

Medicus: la trama in breve e il cast

Londra, Inghilterra, XI secolo. Il giovane Rob Cole, dopo aver perso prestissimo la madre vittima di una “malattia del fianco” (forse appendicite), decide di voler diventare un medico e, per raggiungere lo scopo, lascia il paese d’origine. La sua intenzione è quella di fare apprendistato presso la scuola di Ibn Sina, il più grande chirurgo dell’epoca. Per poter frequentare l’ateneo, il giovane si finge ebreo.

Questo è il cast principale che dà vita alla pellicola: Tom Payne, Ben Kingsley, Adam Thomas Wright, Stellan Skarsgård, Olivier Martinez, Emma Rigby e Elyas M’Barek.

Il film racconta una storia vera?

Torniamo ora al quesito iniziale, ovvero se il film racconti o meno una storia vera, e rispondiamo subito che no, la trama di Medicus è di fantasia, sebbene su uno sfondo storico, l’Inghilterra intorno al mille, accuratamente ricreato.

Precisamente il film è la trasposizione sul grande schermo, sebbene con qualche licenza, del romanzo di Noah Gordon The physician, pubblicato da Simon & Schuster nel 1986. Accolto tiepidamente negli States, il libro divenne invece un tale bestseller in Europa da convincere l’autore a scriverne un seguito.

Protagonista dell’opera di Gordon, come nel film da essa tratto, è un ragazzino cristiano che vive nella Londra dell’XI secolo e che, pur di coronare il sogno di diventare un affermato chirurgo, non esita a viaggiare in lungo e in largo per il Paese senza temere di affrontare i disagi e le difficoltà che le lunghe percorrenze, ai tempi, comportavano.

Curiosità sul film

Ecco alcune curiosità sul film “Medicus” (The Physician):