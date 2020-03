Le Iene sospese da Mediaset per cautela sanitaria. Il Biscione comunica ufficialmente la sospensione dell’amato programma di Italia 1 e all’interno di un comunicato stampa spiega anche perché l’ha fatto.

Mediaset, Le Iene sospese: “Caso di positività al Coronavirus”

Oggi, domenica 8 marzo 2020, Mediaset ha annunciato di aver sospeso Le Iene Show e ha chiarito quali siano i motivi di carattere sanitario che hanno portato alla decisione. Così recita il testo della nota diramata questo pomeriggio:

“Nella redazione del programma di Italia 1 – si legge nel comunicato diffuso agli organi di stampa – si è verificato un caso di positività al Coronavirus. Nonostante il caso non riguardi la squadra di professionisti presente negli studi televisivi, Mediaset ha preferito sospendere il programma per cautela sanitaria“.

Quindi, la precisazione dell’azienda, la quale, si legge sempre nella nota diramata, “ha invitato tutti i professionisti coinvolti a restare in isolamento domiciliare” e ha chiarito che “le prossime puntate del programma non andranno in onda in attesa degli sviluppi della situazione”.

Il programma di Italia 1 #LeIene sospeso per cautela sanitaria pic.twitter.com/v6PbQZLr1j — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) March 8, 2020

Le Iene non vanno in onda: saltano le puntate del 10 e 12 marzo 2020

Dato l’annuncio, allora, sembra ormai chiaro che almeno le due nuove puntate de Le Iene – sia quella di martedì 10 che quella di giovedì 12 marzo 2020 – non verranno più trasmesse da Italia 1.

Intanto, Mediaset ha già iniziato a mandare in onda una grafica informativa sull’emergenza Coronavirus, invitando i telespettatori ad adottare comportamenti vigili per il contenimento della diffusione del Covid-19 (lo spot è apparso anche durante C’è posta per te).

Adesso, però, c’è la notizia di un “caso” e del relativo stop, che arriva anche dopo una prima decisione di adeguarsi alle ultime disposizioni e di continuare ad andare in onda da Cologno Monzese, anche se senza il pubblico in studio.