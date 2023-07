Tante novità in arrivo nel mese di luglio in streaming su Mediaset Infinity+. Serie tv, film e programmi che sicuramente faranno la felicità di molti utenti. Tra le novità più attese segnaliamo la serie spagnola di genere poliziesco Unità Speciale Scomparsi – Desaparecidos con ben 2 appuntamenti a settimana. Attesi anche i debutti con le puntate inedite di FBI Most Wanted e sul channel Infinity+ arriva le nuove stagioni di All American e Bob Hearts Abishola. Ecco di seguito tutte le novità in arrivo a Luglio 2023 su Mediaset Infinity.

Mediaset Infinity+: le novità gratuite in arrivo a luglio 2023

Su Mediaset Infinity a Luglio 2023 arriva l’atteso finale di serie della seguitissima New Amsterdam: terminerà infatti la quinta stagione con le ultime puntate che dopo la trasmissione su Canale 5 resteranno on demand in streaming. Non aspettate per recuperare tutta la stagione perché i primi 3 episodi scadono il 7 luglio.

In questo mese continua il rilascio di Chicago Fire 11, Chicago Med 7 e di Chicago PD 10. Anche in questo caso gli episodi saranno disponibili per una settimana.

Sempre a luglio 2023 è attesa la seconda stagione di The Cleaning Lady che sarà proposta all’1 di notte su Italia 1 in prima visione quindi per recuperarla in orari più comodi basterà collegarsi a Mediaset Infinity.

Novità in chiaro luglio 2023

Tra le novità in chiaro prosegue La Ragazza e l’ufficiale e da domenica 2 luglio sono iniziate le nuove puntate della terza stagione di FBI Most Wanted in onda su Italia 1 e in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Non mancano le soap opera e le puntate di Temptation Island. Tra i programmi in partenza, segnaliamo per il 4 luglio la nuova edizione di Battiti Live. Per gli appassionati delle soap arriva My Home My Destiniy con Demet Ozdemir. Dal 5 luglio in esclusiva su Mediaset Infinity arriva la serie spagnola Unità Speciale Scomparsi, con 2 episodi a settimana.

Le novità di Infinity+ di luglio 2023

Tramite Mediaset Infinity ci si può abbonare a un costo di 7.99 € al mese a Infinity+ per ottenere una libreria ricca contenuti inediti.

Nel mese di Luglio proseguono le puntate delle nuove stagioni di Young Sheldon 6 (fino all’11 agosto con due puntate a settimana), The Flash s.9, con il finale atteso ad agosto e l’ultima stagione di Riverdale.

A luglio 2023 arrivano invece la nuova stagione di All American con 1 puntata a settimana dal 7 luglio, mentre dal 14 luglio sbarcherà la quarta stagione di Bob Hearts Abishola con 2 puntate a settimana.

Tra i titoli a noleggio disponibile per 7 giorni agli abbonati ci sono:

Fino al 6 luglio c’è Magic Mike The Last Dance (riproposto anche dal 28 luglio al 3 agosto);

(riproposto anche dal 28 luglio al 3 agosto); Dal 7 al 13 luglio Infinity Premiere propone La Casa – Il risveglio del male;

Dal 14 al 20 il cartoon Mummie A spasso nel tempo;

Dal 21 al 27 luglio Shazam – Furia degli Dei.

Sempre in fatto di film, dal primo luglio il Channel MGM+ è disponibile il cartoon La Famiglia Addams.