L’estate 2026 si accende in streaming con Mediaset Infinity, che per il mese di agosto propone un ricco catalogo di serie televisive, film italiani e contenuti dedicati alle vacanze. Che ci si trovi sotto l’ombrellone, in montagna oppure a casa durante una tranquilla serata estiva, la piattaforma offre titoli pensati per pubblici e gusti differenti.
Tra le proposte disponibili spiccano le serie Montmartre ed Escort Boys, i grandi ritorni di Dawson’s Creek e Un Paso Adelante Next e la speciale collection cinematografica “Sotto questo sole”, disponibile fino al 31 agosto.
Cosa vedere su Mediaset Infinity ad agosto 2026
La programmazione estiva di Mediaset Infinity è suddivisa idealmente in tre grandi aree: le storie più intense e coinvolgenti, le serie cult dedicate alla nostalgia degli anni Novanta e Duemila e una raccolta di film ambientati durante l’estate. L’obiettivo è accompagnare il pubblico durante tutto il mese di agosto con produzioni internazionali, commedie italiane e titoli diventati parte della cultura popolare.
“Estate bollente”: Montmartre ed Escort Boys
Per chi cerca serie televisive caratterizzate da passioni, relazioni e ritmi narrativi coinvolgenti, Mediaset Infinity propone Montmartre ed Escort Boys.
Montmartre
Montmartre trasporta gli spettatori nelle suggestive atmosfere bohémien del celebre quartiere di Parigi.
La protagonista è Céleste, una ballerina di cancan che, a causa delle proprie difficoltà economiche, accetta di esibirsi come spogliarellista. Da questa scelta prende vita una storia ricca di emozioni, legami complessi e incontri destinati a cambiare il suo percorso.
La serie unisce il fascino del racconto in costume alle dinamiche sentimentali, risultando particolarmente adatta a chi ama i drammi d’epoca, le ambientazioni parigine e le storie attraversate da grandi passioni.
Escort Boys
Toni più ironici e contemporanei caratterizzano invece Escort Boys, serie ambientata nella suggestiva regione francese della Camargue.
La storia segue quattro amici che, nel tentativo di salvare la tenuta di famiglia, decidono di improvvisarsi accompagnatori. Da questa insolita iniziativa nascono situazioni divertenti, nuovi rapporti e riflessioni sui desideri, sull’amicizia e sulle relazioni moderne.
Escort Boys propone quindi un racconto leggero e sfrontato, capace di alternare comicità, sentimenti e scenari estivi.
“Nostalgia Millennials”: tornano Dawson’s Creek e Un Paso Adelante
L’offerta di agosto di Mediaset Infinity guarda anche alle generazioni cresciute tra gli anni Novanta e i primi anni Duemila.
La sezione dedicata alla nostalgia comprende due serie che hanno segnato l’immaginario televisivo di milioni di spettatori: Dawson’s Creek e Un Paso Adelante Next.
Dawson’s Creek
Considerato uno dei teen drama più rappresentativi della televisione internazionale, Dawson’s Creek racconta l’amicizia, gli amori e le difficoltà della crescita di Dawson, Joey, Pacey e Jen.
Le vicende ambientate nella cittadina immaginaria di Capeside hanno accompagnato un’intera generazione, affrontando sogni, insicurezze e primi grandi sentimenti.
La disponibilità della serie su Mediaset Infinity rappresenta un’occasione per rivedere uno dei titoli simbolo degli anni Novanta, ma anche per farlo conoscere a un pubblico più giovane.
Un Paso Adelante Next
Un Paso Adelante Next segna il ritorno della celebre scuola d’arte drammatica di Madrid.
La serie riprende l’universo dello show originale con nuovi studenti, sfide artistiche, musica, recitazione e numeri di danza. Accanto alle nuove generazioni trovano spazio anche alcuni volti conosciuti dagli spettatori della serie madre.
Il risultato è una produzione energica e dinamica, pensata per chi ama le storie ambientate nel mondo dello spettacolo e della formazione artistica.
“Sotto questo sole”: la collection estiva di Mediaset Infinity
Fino al 31 agosto 2026 è disponibile su Mediaset Infinity la speciale collection “Sotto questo sole”.
La raccolta comprende film, serie televisive e contenuti vintage legati all’estate, al mare e alle vacanze. Una selezione pensata per chi desidera trascorrere qualche ora in compagnia di commedie leggere, atmosfere spensierate e grandi interpreti del cinema italiano.
Tra i titoli presenti nella collection spicca Yesterday – Vacanze al mare, con Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, film che racconta amori, amicizie e incontri sullo sfondo delle vacanze estive.
Non manca Sole a catinelle, la commedia interpretata da Checco Zalone, diventata uno dei maggiori successi cinematografici italiani.
Spazio anche ad Abbronzatissimi, commedia cult con Gerry Calà e Teo Teocoli, accompagnata da una più ampia selezione di film italiani dedicati al divertimento, al sole e alle vacanze.