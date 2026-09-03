Mediaset Infinity e Infinity LAB arrivano all’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia con “Mai Più – Donne oltre la violenza”, il nuovo docufilm diretto e interpretato da Marco Cortesi e Mara Moschini dedicato alla lotta contro la violenza di genere.

Il progetto sarà presentato ufficialmente il 10 settembre 2026 alle ore 14.00 al Lido di Venezia, nell’ambito del 32° Forum FEDIC – Federazione Italiana dei Cineclub. Durante l’incontro sarà mostrato in anteprima assoluta un breve estratto del documentario.

Il docufilm completo sarà poi disponibile in esclusiva su Mediaset Infinity dal 25 novembre 2026, in concomitanza con la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

“Mai Più – Donne oltre la violenza”: di cosa parla il docufilm di Mediaset Infinity

“Mai Più – Donne oltre la violenza” racconta le storie di quattro donne, riunite per la prima volta all’interno di un unico lungometraggio, le cui esperienze si intrecciano dando vita a un racconto corale.

Al centro del progetto ci sono il contrasto alla violenza di genere, il percorso di riscatto e soprattutto i valori di coraggio, dignità, consapevolezza e speranza.

L’obiettivo del docufilm è dare voce alle protagoniste e alle loro esperienze, trasformando quattro storie personali in un racconto capace di favorire riflessione e consapevolezza su un tema di grande rilevanza sociale.

Il progetto è diretto e interpretato da Marco Cortesi e Mara Moschini e prodotto da Infinity LAB.

“Mai Più – Donne oltre la violenza” alla Mostra del Cinema di Venezia 2026

La presentazione di “Mai Più – Donne oltre la violenza” è in programma giovedì 10 settembre 2026 alle ore 14.00 durante il 32° Forum FEDIC.

L’appuntamento si terrà allo Spazio Incontri Venice Production Bridge, presso l’Hotel Excelsior del Lido di Venezia, nel contesto dell’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica.

Il Forum FEDIC, tradizionalmente dedicato anche all’approfondimento sul presente e sul futuro del cinema d’autore e indipendente, ospiterà per l’occasione i registi e i rappresentanti del progetto.

Nel corso dell’incontro verrà inoltre proiettato in anteprima assoluta un estratto di circa tre minuti del docufilm.

Marco Cortesi e Mara Moschini: “Raccontiamo la storia di quattro donne straordinarie”

Grande soddisfazione da parte di Marco Cortesi e Mara Moschini, che hanno spiegato quanto il progetto abbia rappresentato anche per loro un percorso particolarmente significativo.

«Presentare questo docufilm a Venezia è una gioia immensa, da condividere con l’intera squadra del progetto», hanno dichiarato i due registi.

Cortesi e Moschini hanno poi sottolineato il valore delle quattro protagoniste al centro del lungometraggio:

«In “Mai Più” raccontiamo la storia di quattro donne straordinarie: ascoltare le loro battaglie contro la violenza di genere ci ha profondamente cambiati e ora desideriamo far conoscere le loro storie a più persone possibile».

Secondo i due autori, la presentazione veneziana rappresenterà anche un’occasione per amplificare il messaggio alla base del progetto: «Questo prestigioso palcoscenico permetterà ai valori di dignità e rispetto di giungere ancora più lontano».

Cortesi e Moschini hanno infine evidenziato il ruolo avuto da Infinity LAB nello sviluppo dell’opera, sottolineando come il laboratorio abbia permesso di trasformare l’idea iniziale in un progetto audiovisivo compiuto.

Quando esce “Mai Più – Donne oltre la violenza” su Mediaset Infinity

Dopo l’anteprima presentata a Venezia, bisognerà attendere il 25 novembre 2026 per vedere integralmente “Mai Più – Donne oltre la violenza”.

Il docufilm sarà infatti disponibile in esclusiva su Mediaset Infinity a partire dal 25 novembre 2026.

La data scelta è particolarmente significativa perché coincide con la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ricorrenza dedicata alla sensibilizzazione e alla promozione di una cultura fondata sul rispetto e sulla prevenzione.

Cos’è Infinity LAB

Infinity LAB è il laboratorio permanente di Mediaset Infinity dedicato alla scoperta e alla valorizzazione del talento di filmmaker e case di produzione indipendenti.

L’obiettivo è sostenere la nascita e lo sviluppo di nuovi prodotti audiovisivi, offrendo spazio a progetti capaci di affrontare temi contemporanei attraverso differenti linguaggi narrativi.

La partecipazione alla Mostra del Cinema di Venezia con “Mai Più – Donne oltre la violenza” rappresenta quindi anche un’importante vetrina per la missione di Infinity LAB e Mediaset Infinity come incubatori di creatività e nuovi talenti.

L’intento è portare davanti al grande pubblico anche opere indipendenti capaci di affiancare al racconto cinematografico un messaggio culturale e sociale.

Dove e quando viene presentato “Mai Più – Donne oltre la violenza”?

La presentazione del docufilm si terrà il 10 settembre 2026 alle ore 14.00 allo Spazio Incontri Venice Production Bridge dell’Hotel Excelsior, al Lido di Venezia, nell’ambito del 32° Forum FEDIC e durante l’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Dove vedere “Mai Più – Donne oltre la violenza”?

Il docufilm completo “Mai Più – Donne oltre la violenza” sarà disponibile in esclusiva su Mediaset Infinity dal 25 novembre 2026. Prima dell’uscita, un estratto di circa tre minuti sarà presentato in anteprima a Venezia il 10 settembre.