Sarà una settimana ricca di colpi di scena per i tantissimi fans della telenovela spagnola La Promessa. Nelle puntate che andranno in onda su Rete 4 dal 5 all’11 settembre assisteremo a una mossa inaspettata di Lorenzo, che manda all’aria il matrimonio segreto tra Angela e Beltran. Anche il mistero delle lettere verrà svelato. Scopriamo insieme le trame settimanali.

La Promessa, trame puntate italiane all’11 settembre

Jacobo accusa Martina di essere implicata nelle misteriose lettere firmate a nome di Catalina, ma lei nega ogni coinvolgimento. Il giovane – certo che le lettere celino qualcosa di rilevante – decide di confidare ad Adriano la sua scoperta.

La verità sulle lettere non tarda a venire fuori. Martina confessa di averle scritte fingendosi Catalina, spiegando di averlo fatto per cercare di consolare Adriano e le persone a lei più vicine. La rivelazione sconvolge tutta la famiglia e, soprattutto, Adriano, profondamente ferito nello scoprire che quelle parole, ritenute vere, erano invece il risultato di una falsificazione.

Lorenzo manda a monte le nozze segrete: news La Promessa (puntate all’11 settembre)

Intanto, Curro e Angela non riescono a stare lontani e finiscono per rivedersi ancora, pur sapendo che la loro relazione potrebbe portare a conseguenze molto dolorose.

Curro rivela ad Angela una verità inquietante: Leocadia vuole mandarlo via da La Promessa dopo il matrimonio con Beltrán. I due si ritrovano così a dover affrontare un futuro sempre più incerto. Nel frattempo, Maria è ancora tormentata dai dubbi sulla gravidanza, mentre Teresa valuta se accettare il ruolo di governante, e Adriano declina l’invito alla festa del duca.

Teresa finisce poi per accettare, e inizia la sua nuova avventura come governante. L’addio tra Angela e Curro sembra ormai certo, ma durante la festa del Duca succede qualcosa di del tutto inatteso: Lorenzo annuncia pubblicamente il suo fidanzamento con la giovane, mandando all’aria tutti i piani. De La Mata decide così di fermare il matrimonio segreto tra Angela e Beltrán e vuole che il ragazzo venga mandato via da La Promessa. Lo scontro con Curro è inevitabile e la tensione tra i due sfocia in una colluttazione, culminando con un pugno violento. Angela interviene per evitare che la situazione peggiori, ma il capitano le dà un ultimatum sulle nozze.

Cos’altro accade nella telenovela spagnola di Rete 4?

Lope alla fine scopre che dietro l’identità di Madame Cocotte si cela Santos. Questa rivelazione porta nuova tensione all’interno della tenuta. Maria si trova davanti a una scelta complicata: Samuel si dice pronto a riconoscere il bambino e a sposarla, ma lei è indecisa. Così decide di aprirsi con Pia, raccontandole il loro passato e svelandole la proposta di matrimonio ricevuta da Samuel.

Toño cerca di avvicinarsi a Enora, ma viene respinto. Nel frattempo, Manuel prosegue con le sue indagini, cercando di scoprire quali siano davvero i legami tra don Luis e il duca.

Mentre Martina affronta le conseguenze della sua bugia e Curro e Angela rischiano di essere separati per sempre, le pressioni di Lorenzo minacciano di rompere l’equilibrio della tenuta e di impedire alla giovane coppia di vivere liberamente il loro amore.