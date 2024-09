Mediaset celebra la diversità e l’inclusione con una campagna multimediale. Continua l’attenzione dell’emittente verso gli argomenti che riguardano la realtà quotidiana della nostra società. Vediamo da vicino quali sono i valori da diffondere e qual è stato il claim scelto per promuoverli.

Diversità e inclusione, Mediaset ne celebra i valori con una campagna multimediale

Ancora una volta, Mediaset è vicina agli italiani con una campagna multimediale che celebra alcuni valori fondamentali. Nella settimana che va dal 15 al 22 settembre 2024 si è scelto di promuovere la diversità e l’inclusione. Il claim è infatti: “Ogni storia, ogni voce, ogni persona è unica. Ecco perché le raccontiamo tutte“. E Mediaset da anni, attraverso i suoi programmi, dà voce a tutti per una pluralità di informazione.

In una società dove sembra contare l’apparire più che l’essere, è importante ricordare come sono le differenze a renderci speciali e unici. Mediaset manderà in onda una campagna nella quale si ricordano tali valori.

Come spiegato dal gruppo in un comunicato:

“Mediaset da sempre si impegna a rappresentare e mettere in risalto nei suoi programmi questa molteplicità, perché ne riconosce l’importanza per la crescita di una società moderna e inclusiva. La campagna punta a richiamare l’attenzione di ciascuno sul valore delle diversità che si incontrano nella vita quotidiana, rilevandone l’esempio che da esse deriva, a favore di una collettività più aperta e accogliente”.

Mediaset ha a cuore il futuro

Questa campagna rientra nelle numerose attività di sensibilizzazione sociale denominate “Mediaset ha a cuore il futuro“. Bisogna avere attenzione al presente per salvaguardare il futuro. Si tratta di un modo concreto per aiutare la comunità grazie alle competenze e la forza comunicativa dei canali Mediaset che raggiungono milioni di persone ogni giorno. La campagna infatti sarà visibile su tutti i canali del Gruppo, online sulle pagine, in radio e sul sito web dedicato all’iniziativa.