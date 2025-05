Con il passaggio di The Couple – Una vittoria per due di Ilary Blasi alla domenica, Mediaset ha rivoluzionato buona parte del palinsesto televisivo. Novità in arrivo per alcuni programmi, ma anche serie tv. Scopriamo come il cambio programmazione tv Mediaset.

Mediaset, cambio programmazione tv: le novità della prima serata

Il prime time di Mediaset, nel dettaglio di Canale 5, presenta delle importanti novità dopo lo slittamento di The Couple dal lunedì alla domenica sera. Cambia in buona parte il palinsesto tv della prima serata di Canale 5 a cominciare da Lo Show dei Record di Gerry Scotti che passa dalla domenica a giovedì 8 maggio. Non solo, novità anche per la messa in onda della seconda puntata della fiction “Maria Corleone – Seconda Stagione” che andrà in onda lunedì 5 maggio 2025 anticipando di un giorno rispetto alla scorsa settimana. Attenzione: dalla prossima settimana la serie tv con protagonista Rosa Diletta Rossi cambierà ancora programmazione, visto che il lunedì sera andrà in onda L’Isola dei Famosi.

Novità anche per la soap turca “Tradimento” che questa raddoppia con due appuntamenti previsti per martedì 6 e venerdì 9 maggio. Infine con il passaggio di The Couple alla domenica sera, Pressing passa dalla seconda serata di Canale 5 alla sua consueta programmazione tornando su Italia 1 dopo “Le Iene Presentano Inside”.

Mediaset, la nuova prima serata di Canale 5 dal 4 all’11 maggio 2025

