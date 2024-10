Il 9 ottobre, alle 21:15, arriva May December su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Il film, un thriller drama, è diretto da Todd Haynes e vede come protagoniste Julianne Moore e Natalie Portman. Vediamo insieme cosa sappiamo.

La trama di May December

Presentato in concorso al Festival di Cannes 2023 e candidato all’Oscar® per la miglior sceneggiatura originale, May December è una storia intensa e scandalosa. Ispirato a fatti realmente accaduti, il film esplora la vita di una famiglia americana fuori dal comune, diventata oggetto di un evento mediatico nazionale.

Elisabeth Berry (Natalie Portman) è un’attrice che si reca a Savannah, in Georgia, per osservare da vicino Gracie Atherton-Yoo (Julianne Moore), la donna al centro di uno scandalo vent’anni prima, che Elisabeth dovrà interpretare in un prossimo film.

Man mano che si avvicina a Gracie, emergono dettagli inquietanti e ambigui sulla relazione tra la donna e Joe (Charles Melton), il suo giovane marito coreano-americano, con cui aveva iniziato una storia quando lui era appena tredicenne. La loro vicenda aveva infiammato la stampa scandalistica, diventando un vero e proprio caso mediatico e gettando ombre sulla loro relazione.

Attraverso l’indagine personale e il processo di esplorazione di Elisabeth, nuovi aspetti scandalosi tornano alla luce, mettendo a dura prova il legame tra i due coniugi.

La storia vera che ha ispirato May December

Una storia scabrosa interpretata magistralmente e che ha origine con un vero caso di cronaca che ha sconvolto l’America alla fine degli anni ’90. Il personaggio di Gracie prende infatti spunto da Mary Kay Letourneau, una docente americana di 35 anni che si innamorò e sedusse Vili Fualaau, un suo studente che all’epoca aveva solo 12 anni.

Per questo avvenimento, la donna fu incarcerata per sette anni e mezzo per abuso su minore. Da Vili ebbe due figli, uno nato prima della sentenza e l’altro durante la sua detenzione. Dopo aver scontato la pena, i due si sposarono. Il matrimonio durò 14 anni, fino al 2019, e l’anno successivo Letourneau morì a causa di un tumore al colon.

Vili ha fatto sapere di essersi offeso per come la sua storia è stata raccontata nel film. Intervistato da The Hollywood Reporter, Vili ha espresso il suo malcontento dopo aver visto la pellicola. “Se mi avessero contattato, avremmo potuto lavorare insieme a un capolavoro”, ha dichiarato. “Invece hanno scelto di fare un’imitazione della mia storia originale. Sono offeso dall’intero progetto e dalla mancanza di rispetto nei miei confronti. Ho vissuto una storia vera e la sto ancora vivendo”.