La terza e ultima stagione di Maxton Hall, apprezzatissima serie tv young adult, sarà disponibile dal 9 dicembre su Prime Video. Questo successo globale promette anche questa volta grandi emozioni, tra tradimenti dolorosi e drammatici colpi di scena, culminerà nel toccante finale della storia di Ruby e James. Ecco tutto quello che sappiamo sul prossimo capitolo.

Maxton Hall: data d’uscita e trama dell’ultima stagione della serie di Prime Video

I fan di tutto il mondo stanno per tornare per l’ultima volta al Maxton Hall College. La terza stagione della serie, prodotta da UFA Fiction, è tratta da Save Us, il terzo capitolo della trilogia best-seller di Mona Kasten, edita in Italia da Sperling & Kupfer.

I primi due episodi della terza stagione saranno disponibili in esclusiva su Prime Video il 9 dicembre, seguiti da due puntate ogni settimana fino al gran finale di stagione del 23 dicembre, per un totale di sei episodi. Questo ultimo capitolo riprende con Ruby, che è stata sospesa dal Maxton Hall College. Anche se il suo sogno di andare a Oxford sembra che stia per svanire, lei si rifiuta in tutti i modi di arrendersi. Aiutata da James, la ragazza lotta per dimostrare la propria innocenza.

Però, mentre i due si avvicinano sempre di più alla verità, aumenta sempre di più il rischio che tutto si distrugga. Infatti, molte amicizie verranno messe alla prova e segreti inconfessabili, che sembravano essere destinati a rimanere nel passato, verranno alla luce. Alla fine, Ruby e James saranno costretti a decidere: l’amore può davvero bastare? Cosa succederà tra i due? Riusciranno a far funzionare le cose e non rimanere scalfiti dagli avvenimenti?

Oltre a Harriet Herbig-Matten e Damian Hardung, il cast della serie include anche Sonja Weißer nel ruolo di Lydia, Eidin Jalali in quello di Graham, Ben Felipe come Cyril, Fedja van Huêt nel ruolo di Mortimer, Runa Greiner come Ember, Esmael Agostinho nel ruolo di Wren. Ci sono anche Justus Riesner come Alistair, Govinda Gabriel nel ruolo di Kesh, Andrea Guo in quello di Lin, Frederic Balonier come Kieran, Eli Riccardi come Elaine e Dagny Dewath nel ruolo di Ophelia. Martin Schreier torna alla regia della serie, che vede Ceylan Yildirim, Markus Brunnemann e Eike Adler come executive producer.

La terza stagione è stata scritta da Sandra Stöckmann e Ceylan Yildirim, insieme a Catharina Junk, Marlene Melchior e Aylin Kockler. Valentin Debler è produttore della serie, sostenuta dal German Motion Picture Fund (GMPF).