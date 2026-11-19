Cosa accadrà nei prossimi episodi Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai Uno dal 23 al 27 novembre? La serie TV ambientata nel grande magazzino milanese promette di riservarci molti colpi di scena. Pronti a scoprirli insieme a noi?

Il Paradiso delle signore, trame settimanali (dal 23 al 27 novembre)

Lia sorprende tutti presentandosi con un’immagine decisamente audace. Il cambiamento, però, non sembra legato soltanto alla fotografia destinata al calendario. Dopo aver scelto di concentrarsi sul prêt-à-porter, Odile valuta la possibilità di ampliare le attività della GMM attraverso il lancio di una nuova linea di accessori.

Al Paradiso fa nuovamente la sua comparsa Valeria, pronta a presentare una raffinata collezione di lingerie. Diana, invece, riceve un sostegno inatteso da Rebecca, che dimostra di apprezzare il suo coraggio nel ribellarsi alla madre. Nel frattempo, la famiglia Guarnieri-Sant’Erasmo si prepara a salutare la piccola Margherita, destinata a partire per Parigi.

In vista della serata benefica organizzata per sostenere la casa-famiglia, Odile e Matteo progettano una festa. Irene, intanto, cerca un modo per coinvolgere anche Johnny nell’iniziativa. Delia è sempre più agitata per l’imminente arrivo dei genitori e chiede a Mimmo di aiutarla a preparare la cena, ma la serata si complica rapidamente a causa di una serie di imprevisti.

Decisioni difficili e tensioni nelle prossime puntate Il Paradiso delle signore

Iacopo propone a Valeria un’interessante opportunità professionale, costringendola a confrontarsi con una scelta delicata. La sintonia sempre più evidente tra Odile e Matteo continua, però, a irritare Lia. Johnny non sembra voler partecipare alla festa benefica, anche se potrebbe esserci una soluzione capace di fargli cambiare idea.

Dopo aver saputo dell’offerta avanzata dalla GMM, Roberto decide di mettere in palio un premio speciale per la lotteria. La visita dei genitori di Delia, invece, si trasforma in una situazione imbarazzante: i loro discorsi mettono a disagio sia la figlia sia Mimmo. Carla scopre inoltre che Diana rischia l’espulsione dall’università per aver insultato pesantemente il rettore.

Cos’altro accade nella soap di Rai Uno?

Il confronto tra i genitori di Delia sul tema della maternità e dei figli aumenta la confusione della ragazza e di Botteri. Nel frattempo, Irene e Lia riescono a convincere una terza Venere a unirsi al coretto dedicato a Johnny.

Il ritorno da Parigi si rivela doloroso per Riccardo, ancora segnato dalla conclusione della relazione con Nicoletta. A sostenerlo intervengono i suoi familiari. Roberto, consapevole di non poter competere con l’offerta economica della GMM per Valeria, prepara però un’alternativa destinata a mettere in seria difficoltà la Craveri.

Diana non vuole assolutamente chiedere perdono al rettore e il conflitto con Carla diventa sempre più violento, fino a raggiungere un punto di non ritorno. A Villa Guarnieri, proprio quando l’atmosfera sembra finalmente rasserenarsi, una lettera inattesa rischia di sconvolgere gli equilibri della famiglia.

Odile comincia anche a interrogarsi sul legame particolare tra Lia e Matteo, arrivato in ritardo alla serata dopo essersi fermato per aiutare il padre della Mandalà. Diana, intanto, decide di abbandonare l’università, lasciare la casa di famiglia e reclamare la propria eredità. Una scoperta sconvolgente, però, è destinata a cambiare ogni cosa. Infine, la scelta di Valeria ferisce profondamente Iacopo, che decide di rivelarle un segreto sulla vita privata e sull’intimità di Roberto.