22 febbraio 2026. Con la settimana sanremese alle porte, abbiamo incontrato Max Pezzali a bordo della maestosa Costa Toscana per un pranzo speciale e una lunga chiacchierata tra passato, presente e futuro.

Max Pezzali a bordo della Costa Toscana

Dopo aver realizzato il sogno di cantare allo stadio San Siro, dopo aver collezionato innumerevoli sold out a trent’anni dal successo degli 883, con un tour europeo in partenza, una serie TV di grande successo e ben cinque comic books all’attivo, Pezzali rilancia ancora. Questa volta lo fa in mare, con un progetto unico nel suo genere.

Max Forever e la Party Boat: la Costa Toscana diventa un parco giochi galleggiante

La nave è interamente brandizzata “Max Forever” ed è pronta a salpare con “The Party Boat”: cinque serate a tema in cui Max porterà sul palco i suoi storici successi.

La Costa Toscana si trasforma in un vero e proprio parco giochi galleggiante. I temi delle serate riprendono la grafica e il mood del repertorio di Pezzali: dalla sala giochi in stile anni ’90 al “Love Boat”, tra atmosfere da luna park e suggestioni quasi western. Ogni ambiente è pensato come un’estensione narrativa delle sue canzoni, un viaggio dentro l’immaginario che ha accompagnato intere generazioni.

Il progetto Max Forever diventa così un’esperienza immersiva totale, non solo un concerto ma un format che unisce musica, scenografia e racconto.

Coachella nel futuro? Intanto arriva la residency all’Arena Santa Giulia

Viene spontaneo chiedersi: dobbiamo prepararci a vederlo anche al Coachella di questo passo? Non ancora. Ma l’inarrestabile Max ha già annunciato quattro date all’Arena Santa Giulia per una residency milanese invernale.

Un’operazione che segue la scia di quanto accaduto tra il 2024 e il 2025 al Forum di Assago, quando il pubblico ha risposto con entusiasmo travolgente. Il nuovo format si chiamerà “Stessa Storia, Stesso Posto, Stesso Bar”. Un titolo che dice già tutto e che richiama uno dei brani simbolo della sua carriera.

In arrivo anche “Max Forever Vol. 2”, a conferma di un percorso creativo che continua ad ampliarsi e a reinventarsi.

Spoiler sulla nuova serie dedicata agli 883

Durante il pranzo è arrivato anche uno spoiler sulla prossima serie TV dedicata agli 883. Dopo l’enorme successo della prima stagione, le aspettative sono altissime e, a giudicare dalle prime immagini, assolutamente giustificate. Altro piccolo spoiler, la serie andrà in onda su Sky a partire da Ottobre 2026. Il mondo degli 883 continua dunque a vivere non solo nei concerti e nei dischi, ma anche sullo schermo, rafforzando un racconto generazionale che non smette di appassionare.

Sanremo e il percorso non lineare di Max Pezzali

Con la settimana del Festival alle porte, il legame con Festival di Sanremo torna inevitabilmente al centro della conversazione. Il percorso di Pezzali, però, non è stato sempre lineare.

Le sue partecipazioni passate al Festival arrivarono in fretta e furia, con tempi stretti e senza le canzoni giuste. Nonostante l’esperienza accumulata, Max sentì di non aver reso come avrebbe voluto. È convinto che ogni storia abbia un inizio e una fine, ma sa anche che ogni tappa – anche quelle meno brillanti – è stata parte fondamentale della crescita.

Ed è forse proprio questo il segreto della sua longevità artistica: trasformare ogni esperienza in carburante creativo.

Con Pezzali, insomma, non ci si annoia mai. E quel “…Continua?” che ha accompagnato la sua carriera non è solo una scritta evocativa, ma una vera e propria profezia che, anno dopo anno, continua a realizzarsi.