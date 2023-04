Mauro Coruzzi ‘Platinette’ è tornato a parlare sui social dopo l’ictus. Il conduttore radiofonico e televisivo, ma anche cantante, attore e doppiatore ha rotto il silenzio pubblicando sui social un video dall’ospedale. Ecco le prime parole.

Mauro Coruzzi ‘Platinette’ parla dopo l’ictus

A distanza di due settimane dall’ictus, Mauro Coruzzi ‘Platinette’ si è mostrato sui social. Il conduttore radiofonico e personaggio televisivo ha pubblicato un video di saluti sui social indirizzato a tutti i suoi fan e a tutte le persone che in questi giorni l’hanno sostenuto in questo momento così difficile della sua vita. Nonostante le difficoltà, Coruzzi ha voluto dedicare un breve pensiero parlando per la prima volta.

“Buongiorno, buon lunedì. Chiedo scusa se parlo con difficoltà ma non è proprio semplice. Volevo ringraziare tutti coloro che si sono fatti vedere tramite messaggio, volevo dirvi grazie. Come Greta Garbo nei film, anch’io parlo. Dopo il muto, parlo”.

Lo scorso 14 marzo il conduttore e personaggio televisivo è stato colto da un malore e trasportato all’ospedale dove, dopo attenti controlli e analisi, si è scoperto essere un ictus ischemico. Immediati i soccorsi che si sono rivelati determinanti “per agire subito dal punto di vista terapeutico”.

Mauro Coruzzi come sta? Le condizioni sono stabili

Mauro Coruzzi come sta dopo l’ictus? Le condizioni del popolare conduttore e volto televisivo sono stabili. A precisarlo è proprio l’attore e cantante conosciuto dal grande pubblico per il personaggio di Platinette che ha rassicurato tutti dicendo: “le condizioni sono stabili e sono in corso una serie di accertamenti“.

Proprio sui social, Coruzzi sta condividendo in questi giorni una serie di foto e video dall’ospedale per raccontare il periodo di degenza e di riabilitazione, ma anche per rassicurare tutte le persone che gli sono state vicine e lo vogliono bene. Tantissimi i colleghi ed amici che hanno espresso il loro affetto e sostegno, tra cui Marco Liorni che l’ha definito “la colonna” del programma Italia Sì!