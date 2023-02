Maurizio Costanzo è morto all’età di 84 anni venerdì scorso, 24 febbraio. La notizia della morte del celebre giornalista e conduttore tv è arrivata come un fulmine a ciel sereno tramite un comunicato stampa diramato dall’ufficio stampa della Fascino: «È morto poco fa a Roma Maurizio Costanzo, giornalista, conduttore tv, autore, sceneggiatore. Aveva 84 anni». Ma quali sono state le cause della morte di Maurizio Costanzo? Com’è morto il celebre giornalista e conduttore tv? Ecco di seguito cosa è emerso.

Maurizio Costanzo, la causa della morte: com’è morto?

Maurizio Costanzo era ricoverato nella clinica Paideia a nord di Roma da una settimana. Proprio dalla clinica situata nel quartiere Parioli il conduttore aveva seguito anche il Festival di Sanremo 2023. Nonostante gli acciacchi dovuti all’età, il giornalista e conduttore tv non aveva mai perso la sua lucidità. Costanzo in passato aveva subito un intervento a cuore aperto ed era stato ricoverato diverse volte. Al momento del suo quadro clinico non si conosce molto, non si sa che il conduttore e giornalista aveva malattie o patologie.

Il ricovero

Una delle sue ultime apparizioni fu un’intervista in collegamento rilasciata a Silvia Toffanin per il programma Verissimo. Fece stupore, nell’ottobre 2022, l’interruzione della registrazione di una puntata del Maurizio Costanzo Show. Il conduttore decise di saltare la puntata perchè non si sentiva bene. Ci tenne però a rassicurare i telespettatori dicendo: «Buongiorno a tutti e scusate se vi disturbo, sono nel salotto di casa mia, ho qualche linea di febbre ma niente di grave, il frutto della stagione. Per questa ragione andrà in onda un meglio di del Maurizio Costanzo Show con i momenti più significativi del programma. Poi tutto passerà e dalla settimana prossima torneremo a incontrarci, stavolta non dal salotto di casa mia ma dal teatro Parioli».

Morto Maurizio Costanzo: le possibili cause

A riportare le cause della morte di Maurizio Costanzo è Dagospia. Il sito di Roberto D’Agostino sostiene: «Il ricovero di Maurizio Costanzo presso la clinica Paideia di Roma è di almeno 12 giorni fa. L’operazione al colon per far fuori alcuni polipi era riuscita bene. – si legge su Dagospia – Dopodiché il sistema immunitario di Costanzo ha iniziato a perdere giri e sono sopraggiunte varie infezioni, compresa una renale. Quindi sono spuntati problemi respiratori con finale di broncopolmonite».