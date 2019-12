Mattino Cinque streaming, ecco la puntata completa di lunedì giovedì 5 dicembre 2019 su Canale 5.

Federica Panicucci e e Francesco Vecchi sono tornati in diretta con i fatti di cronaca, politica, spettacolo, gossip e tantissimi ospiti. Si torna a parlare dell’omicidio di Luca Sacchi partendo dalla fidanzata Anastasiya che in queste settimane ha rilasciato mille versioni sull’accaduto. Il padre di Luca Sacchi non ha alcun dubbio: “Anastasiya ha detto una mezza verità”.

Ospite in studio poi Ivana Spagna che si racconta tra il nuovo album “1954” e gli amori della sua vita. Per lei anche la sorpresa dell’amico Valerio Scanu. Infine Federica Panicucci annuncia i primi nomi di “Capodanno in Musica“, l’evento del 31 dicembre che condurrà in diretta su Canale 5 dalla Piazza di Bari.