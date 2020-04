Mattino Cinque streaming, ecco la puntata completa di venerdì 17 aprile 2020 su Canale 5.

Francesco Vecchi è tornato in diretta con una nuova puntata di Mattino Cinque, il rotocalco televisivo di successo di Canale 5. Come succede da diverse settimane il programma si è occupato dell’emergenza sanitaria Coronavirus con una serie di collegamenti, servizi e novità riguardanti il numero dei contagi, ma anche le prime ipotesi sulla cosiddetta Fase 2. Dal 4 maggio, infatti, l’Italia è pronta a ripartire dopo quasi due mesi di lockdown totale; una ripartenza che appare complicata visto che la curva dei contagi e dei decessi non è cambiata tantissimo confermando l’Italia il paese più colpito al mondo per morti da Covid-19. A parlare delle riapertura e dei test sierologici è stato Attilio Fontana, il Presidente della Lombardia, la Regione Italiana con il più alto numero di morti e contagi. Questo e tanto altro nella puntata di oggi.