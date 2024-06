Ultima puntata, domani venerdì 28 giugno 2024, per “Mattino Cinque News” e “Mattino 4”. Le due trasmissioni, che vanno in onda rispettivamente su Canale 5 e Retequattro, sono reduci da una stagione che ha fatto registrare ottimi ascolti. Scopriamo insieme tutti i numeri.

Si conclude l’ottima stagione di Mattino Cinque News e Mattino 4

Sta per concludersi un’ottima stagione in termini di ascolti per quanto riguarda due trasmissioni di informazione e intrattenimento di casa Mediaset. Domani, venerdì 28 giugno 2024, si chiudono le stagioni di “Mattino Cinque News” che va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 8.40 e “Mattino 4”, in onda la lunedì a venerdì alle 10.55 su Retequattro.

In particolare “Mattino Cinque News”, condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, ha avuto un ottimo riscontro di pubblico nel corso dei dieci mesi di programmazione. Da settembre a giugno, è leader assoluto di fascia con una media del 19.1% di share. Ottima stagione la registra anche “Mattino 4” dato che il nuovo programma ha raddoppiato gli ascolti della sua fascia su Retequattro. In pochi mesi di programmazione (è partito a marzo) l’informazione mattutina guidata da Federica Panicucci e Roberto Poletti ha raggiunto infatti una media del 4.8% di share.

Per festeggiare la fine della stagione, “Mattino 5” e “Mattino 4” hanno brindato in Galleria Vittorio Emanuele a Milano. Qui la conduttrice di entrambe le trasmissioni, Federica Panicucci, ha sottolineato l’importanza del grande lavoro di squadra, fondamentale per la riuscita delle due dirette quotidiane.

Dal 1 luglio al via ‘Morning News’ con Dario Maltese

L’appuntamento con le notizie non si ferma durante l’estate. Tutte le mattine a partire da Lunedì 1 luglio, alle ore 8.40, debutta su Canale 5 “Morning News” con Dario Maltese. Il giornalista, reduce dal ruolo di opinionista dell’Isola dei Famosi, guiderà il nuovo programma d’informazione che accompagnerà i telespettatori in questi caldi mesi estivi. Dario Maltese dal 2000 lavora a Mediaset, inizialmente nelle redazioni online, mentre dal 2006 entra nel mondo del TG5 per occuparsi di Esteri. Attualmente è uno dei principali volti dell’edizione del telegiornale delle ore 20.