Mattino 5 streaming, ecco la puntata completa di lunedì 19 aprile 2021 su Canale 5. Torna il consueto l’appuntamento con il contenitore del mattino condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi su Canale 5. Come sempre argomento centrale del programma i fatti del giorno inerenti cronaca, politica, spettacolo senza però dimenticare il gossip.

Si parte con l’attualità: dai funerali del Principe Filippo in Inghilterra alla manifestazione no vax in Piazza Duomo a Milano. E ancora: il caso Mauro Romano e i festeggiamenti per la nascita di Enrico, il figlio del padrone di casa Francesco Vecchi diventato papà!