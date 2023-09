Mattia Zenzola sarà uno dei protagonisti del Musical di Mare Fuori. Il ballerino e vincitore della scorsa edizione di Amici farà quindi parte della trasposizione teatrale di Alessandro Siani basata sulla fiction di successo targata Rai. Scopriamo cosa ha detto Mattia Zenzola e chi fa parte del musical.

Da Amici a Mare Fuori il Musical, Mattia Zenzola entra nel cast

Ora è ufficiale: Mattia Zenzola entra nel cast di Mare Fuori il Musical. Dopo numerosi provini, si delineano i protagonisti che porteranno in giro per l’Italia la fiction ambientata a Napoli su giovani detenuti del carcere minorile.

Ad annunciarlo è stata la pagina instagram del musical che scrive: “Da Amici al palco di Mare Fuori Il Musical. Benvenuto Mattia Zenzola, noi non vediamo l’ora di sentire tutta la tua energia che ci ha già conquistati“.

In un video il ballerino di latino spiega: “Ciao ragazzi sono Matti. Oggi sono qui a Napoli, al teatro Augusteo, in occasione dei provini per il musical di Mare Fuori. Vi stavo sbirciando e sono qui per annunciarvi che anche io farà parte del cast di Mare Fuori il Musical. Non vedo l’ora di vedervi e di girare con voi tutti i teatri.

Sapete che per me è un’esperienza nuova, sapete quanto io sia curioso come ragazzo e quanto mi piaccia l’arte a 360 gradi. Quindi sono tanto onorato per l’opportunità. Vi aspetto il 14 dicembre per il debutto qui a Napoli, non si molla mai. E come si dice a Napoli: ‘nu bacio”.

Chi fa parte del Musical

Nei prossimi giorni saranno annunciati gli altri artisti che faranno parte di Mare Fuori il Musical, un progetto voluto da Alessandro Siani che vede le musiche di Andrea Sannino. Al momento confermati sono gli attori della fiction Maria Esposito, Antonio Orefice, Giuseppe Pirozzi, Enrico Tijani e Antonio D’Aquino.

Nel cast anche altri provenienti dal mondo di Amici, la cantante Giulia Molino e Marcello Sacchetta che preparerà i ballerini con le sue coreografie.