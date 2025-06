Esce oggi, venerdì 6 giugno, “Sentimenti”, il nuovo album di Briga. Dieci brani d’amore in cui ancora una volta l’artista riesce ad esprimere la sua autenticità spaziando tra rock e pop e attingendo anche da altri generi musicali come il rock, l’indie e l’elettronica. Il disco è una produzione indipendente dell’etichetta Ninho De Rua, con distribuzione a cura di Ada/Warner Music Italy. Alla guida del progetto artistico c’è il producer multiplatino Tom Beaver, che valorizza appieno la vena poetica del cantautore romano, traducendola in un linguaggio pop efficace e contemporaneo.

Mattia Briga, l’album “Sentimenti” dedicato alla moglie Arianna Montefiori

Mattia Briga è nato nella scuola di Amici, è stato un allievo ma una volta uscito ha continuato a coltivare la sua passione per la musica. Anche nella vita ci sono stati capitoli importanti, si è sposato nel 2021 con Arianna Montefiori, un amore sbocciato grazie all’amica in comune Diana Del Bufalo. Proprio questo sentimento è stato di ispirazione nella costruzione dei brani del nuovo album che racconta proprio i momenti felici della loro unione come la canzone “Vieni con me” in cui il desiderio di evadere da una realtà soffocante si contrappone alla forza di un legame capace di dare stabilità. Il brano è presente anche in versione spagnole realizzata in collaborazione con l’Atletico Madrid. Il progetto, dal titolo “Atleti Music x Mahou” nasce per unire musica e sport con l’obiettivo di offrire ai talenti emergenti un’opportunità per farsi conoscere.

Ci sono poi alcune interessanti collaborazioni come quella con Il Tre in “Se ti dovessi incontrare”, brano indie-rock con sfumature urban-pop che parla di un ipotetico incontro con un ex partner, e quella con Gemitaiz in “Nun piagne”, una dedica sentimentale su un rapporto intenso ma fugace che rischia di svanire prima di poter essere vissuto appieno. Intensa e struggente “Buonanotte Roma”, un omaggio appassionato alla Capitale. Il videoclip è stato girato nella suggestiva cornice di Piazza di Spagna con il patrocinio del Comune di Roma e della Regione Lazio.

In questo progetto, Briga ha anche coinvolto Diana Del Bufalo, anche lei ex allieva di Amici e ora attrice amatissima dal pubblico che proprio con la moglie del cantante, Arianna Montefiori, è stata protagonista alcuni anni fa della serie di Raiuno “Che Dio ci aiuti” nei panni di Monica. E proprio “Sottozero”, ballad acustica di pian e voce che vede anche la partecipazione del soprano lirico Ornella Pratesi, è un omaggio all’amicizia tra Diana e Arianna, migliori amiche da sempre, affascinate dall’astronomia e dalla natura come si desume dal verso “Ma amore / dicono che son tutte così / son tutte così le storie / io non ti ho mai tradita / e tu mi hai protetto fra le strettoie”.

Ci sono anche sonorità più estive nell’album di Briga. In “Prima di dormire”, brano indie-pop in cui dominano il suono delle chitarre acustiche e del basso, il cantante lancia un’accusa alla società del consumismo: “Ma tu ci credi un po’ ai cantanti? / A chi scrive le poesie? / O siamo soltanto stronzi a cui rubi frasi per le tue didascalie?”.

Un’ultima curiosità che riguarda l’album: nell’immagine della copertina Briga e Arianna si abbracciano all’interno di una vasca. Il cantante ha spiegato così il motivo: “Ari ed io stiamo insieme da 6 anni ed è come se avessimo vissuto mille vite. Quando ci siamo conosciuti, lei era seduta vicino a me, che mangiava la pizza con le posate. Non riuscivo a parlarle perché ero imbarazzato dalle sue maniere gentili. Allora le ho mandato un messaggio scrivendole : “Ho voglia di abbracciarti”. Lei ha posato il tovagliolo e ha fatto per alzarsi. Siamo usciti dal ristorante e ci siamo abbracciati per minuti interi. La copertina del mio nuovo album voleva replicare quell’abbraccio. I nostri corpi nudi fanno crollare le maschere e le sovrastrutture, i pregiudizi e le frasi di circostanza”.