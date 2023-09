Tanti attori si sono ritrovati oggi in laguna – nella Sala degli Stucchi dell’hotel Excelsior – parallelamente all’80esima edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica in corso al Lido di Venezia, dove si terranno le premiazioni del Filming Italy Best Movie Award. Tra i vari giornalisti noi di Superguidatv.it abbiamo avuto il piacere di chiedere a Matteo Paolillo cosa pensasse degli spoiler su Mare Fuori 4 e del suo personaggio. Ecco cosa ci ha detto.

Intervista a Matteo Paolillo al Filming Italy Best Movie Award 2023

La serie di Mare Fuori ha avuto tantissimi spoiler c’è un po’ il rischio che venga pregiudicata la segretezza della quarta stagione?

Non so se ci sono stati spoiler o delle supposizioni. Io non ho saputo di nessuno spoiler. Sicuramente c’è tanta aspettativa. C’è super segretezza tra di noi, stiamo attenti a ciò che diciamo. Non vediamo l’ora di far vedere quello che sarà.

L’aspetto che ti piace di più e che ti piace di meno del tuo personaggio in Mare Fuori

Non li giudico i personaggi. Sicuramente è un personaggio che ha sbagliato e che sbaglia perché messo nelle condizioni di sbagliare. Quello che mi piace di più è sicuramente la sensibilità verso la poesia. Quello che mi piace di meno è il contesto in cui vive che lo obbliga a reprimere questa sensibilità.

Tra le altre domande poste all’attore:

Come sta cambiando la tua vita tra prima e dopo il grande successo ottenuto?

Cambiano semplicemente le attività che faccio, non vado più nei posti dove andavo prima, vado in posti diversi, ma uguale a prima.

Quale è la differenza tra quando ti esprimi come attore e quando ti esprimi come musicista? In che modo ti prepari per l’una e l’altra cosa?

Cerco di unire sempre di più le due cose perché la musica mi aiuta sempre di più nella costruzione dei personaggi e la costruzione dei personaggi mi aiuta nella scrittura della musica come anche lo stare sul palco. Sono cose che si influenzano. Sicuramente quanto recito posso raccontare con il mio corpo e la mia voce una storia che ha scritto qualcun altro invece con la musica racconto direttamente una mia storia.

Cosa pensi del pregiudizio riemerso sul fatto che Mare Fuori e Gomorra facciano pubblicità negativa alla città di Napoli?

Io non ho capito di cosa si sta parlando nelle ultime settimane. Penso però che occorra una educazione alla visione. Quando vedi qualcosa può anche succedere che ti viene di emulare qualcosa di sbagliato, ma se vai a leggere tutta la fiction capisci che il potere del cinema è proprio quello di farti allontanare da certe cose sbagliate. Napoli è come tante altre città. Vengono raccontati solo determinati aspetti, ma è come tutte le altre. Bisogna dare anche la possibilità di cambiare.

Il video con l’intervista a Matteo Paolillo di Mare Fuori