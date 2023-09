L’Italia alla Mostra del Cinema di Venezia 2023, oltre che per il film “Felicità” diretto da Micaela Ramazzotti, che si è aggiudicato il Premio degli Spettatori – Armani Beauty, per la categoria Orizzonti Extra, trionfa anche per l’opera “Io Capitano” di Matteo Garrone al quale va il Leone d’Argento per la Miglior regia.

Festival di Venezia 2023: a Matteo Garrone il Leone d’Argento per la miglior regia

Il film “Io Capitano”, è la commovente, drammatica e poetica, Odissea contemporanea di due giovani che da Dakar in Senegal decidono di affrontare i pericoli del deserto subsahariano, le torture in Libia, il viaggio pericoloso in un barcone pieno di migranti, per arrivare nella terra promessa: l’Italia. Seydou e Moussa sono i due protagonisti, attori esordienti.

Le parole del regista

Matteo Garrone, nel ritirare il premio sul palco della del, Festival del Cinema di Venezia 2023 ha dichiarato: “Questo premio aiuterà il film. Per fare il film insieme a persone africane, ho cercato di dare voce a chi di solito non ce l’ha. Ringrazio i miei attori per la loro straordinaria interpretazione: sono riusciti a dare tridimensionalità a quello che avevamo scritto, una grande umanità e una spiritualità”.

Matteo Garrone, commosso, ricorda la tragedia in Marocco

In fine il regista italiano ricorda la tragedia che ha colpito il Marocco: “Noi abbiamo girato Io Capitano in Senegal ma anche in Marocco, quindi in questo momento il nostro pensiero va alla tragedia che ha colpito quella nazione” – ha concluso il regista.

All’attore Seydou Sarr va il Premio Marcello Mastroianni al Festival di Venezia 2023

Per il film “Io Capitano” diretto da Matteo Garrone è stato premiato anche il giovane attore emergente Seydou Sarr, che si è aggiudicato l’ambitissimo Premio Marcello Mastroianni. L’attore ha ottenuto il prestigiosissimo riconoscimento grazie all’interpretazione nella pellicola Io Capitano diretta proprio dal regista italiano Matteo Garrone.