Matteo Alessandroni è o no il fidanzato di Carmen Di Pietro? Il personal trainer è stato ospite a Live – Non è la D’Urso, smentendo pubblicamente la presunta relazione con Di Pietro. «Sono state contattato su Instagram da una persona vicina a Carmen»; «Mi hanno ingannato»; «Mi hanno fatto credere che mi facesse pubblicità per il lavoro che faccio» le sue parole. Ecco, allora, il video Mediaset con l’intera intervista, andata in onda domenica 15 settembre 2019 in prima serata su Canale 5.