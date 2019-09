Tutto pronto per Matrimonio a prima vista 4, il programma televisivo che fa sposare alcuni single con persone mai viste prima. Ecco tutte le novità e le anticipazioni della quarta edizione in partenza in prima serata su Real Time.

Matrimonio a prima vista 2019: quando su Real Time

Da mercoledì 4 settembre 2019 alle ore 21.10 al via la quarta edizione di “Matrimonio a prima vista“, l’esperimento sociale prodotto da NonPanic Banijay per Discovery Italia, che permettere a sei single di sposarsi. Fin qui nulla di strano, se non fosse che questi single decidono di compiere il grande passo con persone mai incontrate prime!

Proprio così! Ad aiutare i sei concorrenti single ci sarà un team di esperti e psicologi composto da: Nada Loffredi, la sessuologa, Mario Abis, il sociologo e Fabrizio Quattrini, lo psicoterapeuta di coppia entrato al posto di Gerry Grassi.