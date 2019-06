Nel nuovo millennio in Italia c’è chi si sposa per amore e chi per gioco. Oggi vogliamo raccontarvi la storia di Stefano Soban e Sara Milani. La coppia ha partecipato due anni fa al reality show “Matrimonio a prima vista“, andato in onda su Sky. I due al termine del gioco decisero di sposarsi, ma da circa due anni sono separati. Tra i due, infatti, non c’è mai stato amore e oggi hanno chiesto al tribunale di annullare le loro nozze. Mai dare le cose per scontate, perché l’imprevisto è sempre dietro l’angolo.

Stefano Soban e Sara Milani: il caso

Stefano Soban e Sara Milani si sono sposati nel 2016 durante la seconda edizione di “Matrimonio a prima vista“. Il format del programma prevede che le coppie si sposino a prima vista, superando totalmente la fase della conoscenza. Una volta usciti dal programma, la coppia ha sei mesi di tempo per chiedere il divorzio senza sostenere le spese (a carico della produzione).

Stefano e Sara hanno accettato e firmato il regolamento, ma dopo il matrimonio hanno capito di non essere compatibili. La coppia ha chiesto dunque di annullare il matrimonio, ma qui sono iniziati i guai.

Stefano Soban e Sara Milani: la decisione del tribunale

Il tribunale di Pavia ha rigettato la richiesta di Stefano Soban e Sara Milani, sostenendo che il vizio di forma non sia sufficiente a ritenere nullo il contratto matrimoniale tra i due. Stefano e Sara, dunque, restano marito e moglie, ma in realtà sono separati da circa due anni.

Come si può notare dai loro account social, i due conducono una vita tutt’altro che coniugale. Stefano pare addirittura che si sia fidanzato con un’altra donna. Come andrà a finire la loro storia? I due concorrenti di Matrimonio a prima vista riusciranno ad ottenere il tanto agognato divorzio?