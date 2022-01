Matilde Gioli e la sua Giulia Giordano tornano nella seconda stagione di DOC – Nelle tue mani, il medical drama rivelazione della scorsa stagione con oltre il 30% di share. A contribuire sicuramente anche l’amore del pubblico per l’integerrima dottoressa chiamata a vivere il dramma di perdere l’uomo che ama districandosi anche con la passione provata per lei dal collega Lorenzo Lazzarini (Gianmarco Saurino) che potrebbe avere una svolta già dal primo dei nuovi 8 episodi. Noi di SuperguidaTV l’abbiamo intervistata.

Matilde Gioli, l’intervista

“Lasciamo Giulia alla fine della prima stagione in dubbio sul rimanere o meno al Policlinico Ambrosiano. Ha subito delle cose toste nella prima stagione perché il suo innamorato sopravvive, ma si scorda di lei. Si capisce alla fine della prima stagione che inizia a sentire stretta la situazione nel reparto di medicina generale. Decide di rimanere e non andare a Genova perché sopraggiungono una serie di eventi come il covid, che non potevamo non raccontare. Lei è una donna che non molla per cui decide di restare in trincea”, spiega Matilde Gioli che sottolinea come accadranno tante cose anche nella vita privata della dottoressa Giordano “Ci saranno poi una serie di vicissitudini non solo tragiche ma anche belle non solo mediche ma personali che la spingeranno a rimanere. Ci saranno tanti eventi nuovi che vi faranno vedere una Giulia più aperta verso gli altri, la vita e la possibilità di nuove conoscenze. Vedremo anche una donna capace di stare alla conduzione di un reparto in un periodo storico particolare”.

I primi episodi di DOC in piena pandemia hanno contribuito a rendere i medici eroi agli occhi dell’opinione pubblica, chissà che non accada lo stesso verso i cosiddetti no vax che rifiutano la somministrazione del vaccino:

“Io non posso entrare nel merito delle decisioni personali, io mi sono vaccinata e penso sia importante. Io posso invitare le persone a riflettere, ad avere buon senso, senso civile, non pensare con egoismo. Ognuno deve pensare con la propria testa in base alle informazioni che ha, io ho deciso di vaccinarmi e seguire le regole pensando con la mia testa. Ho deciso di non credere ad un grande complotto, ma soprattutto di rispettare gli altri. Riflettiamo tutti”

Tante le testimonianze che lei e il cast hanno ascoltato a proposito della pandemia da covid-19, soprattutto quelle di alcuni medici:

“Io ho testimonianze di medici che hanno vissuto il dramma e che hanno visto pazienti in grandissima difficoltà e che non ce l’hanno fatta. Mi ha colpito tanto che i pazienti gravi, consapevoli di essere a rischio, hanno vissuto questa situazione in solitudine. Non si potevano incontrare i parenti, il contatto visivo con il medico di queste persone disperate era l’unico che potevano avere. Il medico oltre al suo già importante compito aveva anche quest’ulteriore responsabilità di portare calore e conforto”

Intanto molti giornali parlano di una chiamata da parte di Amadeus come co-conduttrice del prossimo Festival di Sanremo, una voce che non corrisponde a verità come spiega con il sorriso l’attrice:

“A proposito delle voci di alcuni rotocalchi che la vedono tra i volti femminili del prossimo Festival di Sanremo al fianco di Amadeus invece sorride spiegando: “Le voci e i nomi escono ogni anno sui giornali per il toto conduttrice, ma sono ipotesi di giornalisti o persone che scrivono nei social non rappresentano vere chiamate ricevute. Io non ho ricevuto nessuna chiamata. Lo scorso anno sono stata protagonista di un bel momento a Sanremo con Alessandra Amoroso parlando di un tema importante mi piacerebbe tornare. Penso che mi piaccia molto condurre anche se non l’ho mai fatto. Perché no, è una cosa che mi attirerebbe”

In attesa di scoprire se sarà protagonista sul palco del Teatro Ariston siamo pronti a collegarci su Rai 1 dal prossimo 13 gennaio per vedere Matilde Gioli nelle nuove puntate di DOC Nelle tue mani.

