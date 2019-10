Masterchef Italia 8 arriva in chiaro su TV8. L’ultima stagione del cooking show di successo, dopo la messa in onda a pagamento su Sky Uno, viene riproposta in esclusiva assoluta su TV8 (canale 8 del digitale terrestre). Vediamo quando, i giudici e le anticipazioni della prossima stagione.

Masterchef Italia 8, le puntate intere su TV8

L’ottava edizione di Masterchef Italia arriva finalmente in chiaro su TV8. Tutte le puntate del cooking show di successo disponibili per tutti a partire da venerdì 25 ottobre alle ore 21.30 su TV8.

I telespettatori potranno assistere alle sfide dei migliori cuochi amatoriali italiani pronti a tutto pur di contendersi la vittoria finale. La prima puntata vedrà i concorrenti sfidarsi per conquistare uno dei posti disponibili nel programma. Gli aspiranti chef dovranno vedersela con Mystery Box, l’Invention Test e il Pressure Test. A valutare le performance culinarie degli aspiranti concorrenti ci saranno i confermatissimi Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo e la new entry Giorgio Locatelli.

E’ lui una delle novità di questa ottava edizione del cooking show, anche se i fan del programma ricorderanno che Locatelli ha partecipato come ospite speciale ad una delle puntate delle scorsa edizione. Chef di fama internazionale, Locatelli è originario del Lago Maggiore e al quotidiano Repubblica ha raccontato cosa l’ha spinto ad accettare il ruolo di giudice a #Masterchef:

“Desideravo fare qualcosa in Italia, tornare nel mio paese da dove ero partito a metà anni Ottanta, lasciando la trattoria di famiglia sul Lago Maggiore”.

Chef conosciutissimo in Inghilterra dove ha fatto diversi programmi e documentari per la BBC, Locatelli a 55 anni ha deciso di tornare a casa anche se in realtà l’Italia non l’ha mai dimenticata:

“In verità l’Italia non l’ho mai smarrita: è tutta dentro la mia cucina, con i suoi prodotti, ma è stata anche al centro del mio lavoro televisivo in Inghilterra”.

Masterchef Italia 9? Bisognerà aspettare il 2020

Mentre i telespettatori di TV8 assisteranno alle puntate dell’ottava edizione di Masterchef Italia 8, proseguono i preparativi per la prossima stagione che con molta probabilità andrà in onda non prima del 2020 su Sky Uno.

Non è ancora stata ufficializzata la data di messa in onda del cooking show, ma di certo possiamo dirvi che i giudici di MasterChef 9 saranno solo tre. Si tratta di Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri visto che Joe Bastianich ha deciso di lasciare il programma per altri impegni.