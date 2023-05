Arriva in prima serata su Rai1 uno spettacolo musicale diviso in due puntate alla cui conduzione ritroviamo Massimo Ranieri il cui titolo è “Tutti i sogni ancora in volo”. Ranieri maestro indiscusso del nostro teatro e della musica ci terrà compagnia con due serate che si preannunciano straordinarie. Vediamo di scoprire quando in onda e qualcosa in più sul programma.

“Tutti i Sogni ancora in Volo” con Massimo Ranieri in prima serata su Rai1: quando in tv

“Tutti i sogni ancora in Volo”, è il titolo di un libro di Massimo Ranieri pubblicato nel 2021: poi diventato un disco, quindi uno spettacolo teatrale di enorme successo e ora televisivo con due puntate su Rai1. La prima sarà trasmessa venerdì 26 maggio, la seconda venerdì 2 giugno 2023.

Ranieri raggiunto da Sorrisi, in merito allo spettacolo rende noto

«Sarà l’occasione per raccontarmi con grande sincerità al pubblico. Anche a chi, legittimamente, non viene a teatro e non mi conosce ancora bene».

Ranieri inoltre aggiunge:

«Diciamoci la verità, i personaggi dello spettacolo in genere mostrano quello che desiderano la gente sappia. Ma ovviamente tutti abbiamo i nostri momenti felici e quelli più difficili. Mica siamo alieni! Nelle vene scorre sangue, non acqua. Ecco, questa volta sono pronto a parlare anche di delusioni, di dispiaceri, di fallimenti, di amori che finiscono».

Ranieri spiega che lo spettacolo non si concentrerà solo sulla musica ma si parlerà anche d’amore.

«Sì, racconto gli stati d’animo legati all’amore che nasce, che esplode, che cresce, che finisce... Ma è un varietà, e ci sarà anche tanta musica: ripercorro la mia vita dal debutto nel lontano 1964 a 12 anni e mezzo, quando misi piede per la prima volta su un palcoscenico, via via fino a oggi. Da Gianni Rock (era il mio primo nome d’arte) a Massimo Ranieri, attraverso i miei successi di sempre e le canzoni del nuovo disco».

Quali ospiti ci saranno nello spettacolo “Tutti i Sogni ancora in Volo” con massimo Ranieri?

Il titolo del programma parla di sogni e Ranieri ce li racconterà con l’ausilio di alcuni ospiti che lo accompagneranno nella narrazione del programma.

«Sì, i sogni sono il perno delle due serate perché sognare è fondamentale nella vita e non bisogna mai smettere di farlo. Senza sogni si impazzisce. E gli ospiti che verranno a trovarci ci parleranno dei loro sogni realizzati e di quelli che hanno ancora nel cassetto. Premetto che ho invitato solo ospiti che piacciono a me: nella prima puntata verrà il mio amico di sempre Gianni».

Naturalmente quel Gianni è Gianni Morandi, e Ranieri anticipa che ci sarà pure Diodato. Mentre nella seconda puntata ci sarà Tiziano Ferro con il quale Ranieri ha già duettato al Festival di Sanremo del 2022.

Ad accompagnarlo nelle due serate ci sarà anche Rocio Munoz Morales con la quale Ranieri avrebbe dovuto girare un film in passato, ma che a causa della pandemia è saltato. Si erano ripromessi di lavorare assieme e quindi eccoli alla conduzione di questo nuovo programma.

E dopo la parentesi televisiva, il 24 luglio Ranieri sarà su un palco unico al mondo…

«Sì, sarò a Caracalla con una grande orchestra di 50 elementi e uno spettacolo meraviglioso. Un sogno che era in volo e che finalmente è “atterrato”. Ancora non ci credo…».

Appuntamento quindi con “Tutti i sogni ancora in Volo”, venerdì 26 e venerdì 2 giugno in prima serata su Rai1.