Massimo Giletti è ufficialmente un nuovo conduttore della Rai. Si tratta di un ritorno per lui nell’emittente pubblica dopo una parentesi a La7. Vediamo insieme le parole dell’ad Roberto Sergio e del direttore generale.

Massimo Giletti torna in Rai, firmato il contratto

Dopo sette anni di lontananza, Massimo Giletti è di nuovo un conduttore della Rai. A comunicarlo è l’ufficio stampa dell’emittente pubblica che ha reso noto che la firma è avvenuta oggi, lunedì 25 marzo 2024. Ancora non si conoscono i programmi che lo vedranno al timone della prossima stagione ma saranno diversi i progetti editoriali in cui sarà impegnato.

Queste le parole dell’Amministratore Delegato, Roberto Sergio, e del Direttore Generale, Giampaolo Rossi:

“Siamo molto soddisfatti di riaccogliere uno dei volti più influenti della televisione italiana. Bentornato, Massimo, in quella che è stata per tanti anni la tua ‘casa’.

Soltanto qualche settimana fa, il conduttore ha presentato su Rai 1 ‘La tv fa 70‘, evento organizzato per celebrare i 70 anni dalla nascita della tv italiana. Il programma ha vinto la serata per quanto riguarda gli ascolti totalizzando il 20% di share con una media di 2 milioni 500 mila telespettatori e ottenendo una punta di oltre 4 milioni di persone incollate davanti allo schermo. Numeri che sono stati una conferma per i vertici Rai che hanno deciso di blindare Massimo Giletti.

Cosa condurrà?

Ma quali programmi avrà Massimo Giletti? Ancora non si conoscono le trasmissioni che lo vedranno come protagonista ma saranno diversi i progetti editoriali in cui sarà coinvolto. Basti pensare che il presentatore ha alle spalle una lunga carriera, lasciò infatti la Rai nel 2017 dopo aver condotto alcune importanti trasmissioni come “Mixer”, “Mezzogiorno in famiglia”, “Sommettiamo che…?”, “I fatti vostri”, “Casa Raiuno”, “Beato tra le donne”, “Domenica in” e “lo Zecchino d’Oro”.

A La7 ha portato l’attualità con “Non è l’arena“. Probabile che replichi una trasmissione del genere ora che è tornato ‘a casa’. Sette anni fa infatti disse: “È stato inevitabile uscire dalla Rai e provare tristezza anzi, molta amarezza perché è casa mia”. Ora si sono riaperte per lui le porte di Viale Mazzini.