Massimo Bagnato è uno dei concorrenti di “Tale e Quale Show”, al via da venerdì 20 settembre su Raiuno. Il comico di “Zelig” e “Bar Stella” è pronto a cimentarsi in questa nuova avventura televisiva.

Massimo Bagnato, intervista al concorrente di “Tale e Quale Show 2024”

Noi di SuperGuida TV lo abbiamo video intervistato in esclusiva. Parlando di questa esperienza, Massimo ha dichiarato: “Mi ha convinto ad essere qui la mia famiglia, i miei genitori in particolare, che mi considerano un cantante. Da telespettatore seguivo già il programma. Non pensavo di essere un cantante con le connotazioni vocali e il phisique du role adatto per questo programma. Mi sto affidando ai coach ma anche alle bravissime truccatrici”.

Sul rapporto con le imitazioni, ha rivelato: “In genere imitavo i personaggi famosi che emulavano me tipo Robert Redford o Robert De Niro ma ora imitare i veri personaggi e i colossi della musica italiana e internazionale sarà una bella prova. Da ragazzino mi sono sempre divertito imitando i cartoni animati ma anche dei personaggi comici di riferimento come Alberto Sordi”.

Tra gli artisti che vorrebbe imitare non ci sono artisti internazionali perché “non so parlare l’inglese”. “Mi piacerebbe imitare Alberto Sordi, Totò ma penso che la musica sia sovrana. Tutti i grandi interpreti si sono cimentati nella canzone e potrebbe essere un’operazione curiosa abbinare un comico alla canzone e all’imitazione”, ha aggiunto.

Tra i primi a credere in lui Gigi Sabani ma anche Maurizio Costanzo che lo volle al “Maurizio Costanzo Show”: “A Maurizio devo dire grazie perché è stato un grande talent scout. Non ha mai avuto timori nel rischiare e nel mio caso pur avendo una cifra non sense mi sono trovato a mio agio in quel salotto. La prima volta che ebbi l’onore di sedermi su quella poltrona risale a più di 25 anni fa”.

La grande popolarità per Bagnato arrivò grazie a Zelig: “Ho fatti tantissimi programmi anche come inviato e voglio bene a tutte le trasmissioni. In Rai si respira un clima familiare e paradossalmente c’è molta più emozione. E poi nel caso di Tale e Quale Show l’emozione è anche doppia perché si è in diretta e non si può sbagliare”.