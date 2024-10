Durante la quarta puntata di Ballando con le Stelle 2024, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci in prima serata su Rai 1, tra le coppie in gara si sono esibiti anche Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen. Il noto conduttore si è presentato in pista da ballo con un look diverso dal solito, senza barba, sorprendendo il pubblico di Rai Uno.

Massimiliano Ossini, senza barba a Ballando con le Stelle 2024

Prima dell’esibizione, Massimiliano Ossini ha condiviso una parte intima della sua storia personale attraverso una clip. “Non sono stato un bambino felice. Fino ai 12/13 anni soffrivo di balbuzie. Avevo un tono di voce molto acuto e, quando rispondevo al telefono, mi scambiavano spesso per mia madre o mia sorella. Mi sforzavo di urlare contro un cuscino per avere una voce più roca. Ho voluto rimuovere quella parte di me, dimenticarla. La mia vita è cambiata quando, in parrocchia, mi hanno chiesto di interpretare un personaggio con battute in napoletano. In quel contesto, non balbettavo. Da quel momento ho iniziato a vivere davvero, ecco perché oggi voglio avere sempre tutto sotto controllo. Ma nel ballo, dove non posso controllare nulla, mi sento come quel bambino di un tempo.”

Il ballo di Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen a Ballando con le Stelle 2024

La coppia di concorrenti si è esibita sulla pista da ballo in un energico quick step, raccogliendo l’apprezzamento del pubblico e della giuria in studio. Dopo la performance, Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen sono stati giudicati dai cinque giurati del programma: Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Tutti hanno espresso parole positive per la coppia di concorrenti, elogiando la loro complicità e precisione tecnica vista sulla pista. Il punteggio finale? Ben 39 punti conquistati dalla coppia, una valutazione che li colloca tra i migliori della serata.