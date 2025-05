Trentaquattresima puntata dell’edizione 2024-2025 di Domenica In che va in onda oggi domenica 4 maggio 2025 su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. La zia più amata dagli italiani è al timone del programma per la sua 16esima volta, la settima consecutiva. Vediamo insieme le anticipazioni della trentaquattresima puntata di Domenica In.

Domenica In, le anticipazioni della trentaquattresima puntata del 4 maggio

Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è spazio sia per l’attualità, con i più recenti fatti di cronaca, che per momenti leggeri e di spettacolo dove sono le emozioni a diventare protagoniste.

Ma chi saranno gli ospiti di questa trentaquattresima puntata di Domenica In? Si parte con Teo Mammucari che presenterà il suo libro autobiografico, dal titolo ‘Dietro ogni profondo respiro’. Poi sarà la volta di Milly Carlucci che ripercorrerà i vent’anni di ‘Ballando con le stelle’ che dal prossimo 9 maggio andrà in onda con una versione speciale in 4 puntate, ‘Sognando… Ballando con le stelle’, sempre in prima serata su Rai1.

Per la musica, Francesco Baccini si esibirà in un medley con alcuni dei suoi successi come “Sotto questo sole”, “Le donne di Modena” e “Ho voglia d’innamorarmi”. E ancora il tenore Vittorio Grigolo, attualmente impegnato in una tournée in Europa, canterà “Caruso” e “Perdere l’amore”. Mentre LDA (Luca D’Alessio), presenterà il suo nuovo singolo “Shalla” e Syria si esibirà in un medley dei suoi più grandi successi.

Bassetti racconta la sua esperienza da medico

Matteo Bassetti, Direttore della Clinica per le Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova, racconterà a Mara Venier la sua esperienza di medico, non solo durante il covid. Il tutto è racchiuso nel suo libro dal titolo ‘Essere medico’. Finale con l’attore e regista Edoardo Sylos Labini che presenterà la seconda edizione di ‘Inimitabili’, serie dedicata ad alcuni personaggi storici del nostro Paese e in onda da domenica 4 maggio in seconda serata su Rai3.