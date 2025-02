La terza stagione di “Imma Tataranni” si è conclusa con una serie di interrogativi. Il bacio tra Imma e Calogiuri e il tradimento di Pietro ci avviano verso una quarta stagione che si preannuncia ricca di colpi di scena. Al centro della quarta stagione che andrà in onda su Raiuno a partire dal 23 febbraio ci sarà ancora il triangolo amoroso tra Imma, Pietro e Calogiuri.

“Imma Tataranni 4”, intervista esclusiva a Massimiliano Gallo

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Massimiliano Gallo. Ai nostri microfoni, l’attore ha dato qualche anticipazione su quello che succederà al suo personaggio: “Pietro attraverserà una fase più matura in cui si ritroverà a mettere in discussione la sua vita, dinamiche familiari comprese. Con Imma ci sarà un momento di crisi. Nel frattempo però farà ingresso un nuovo personaggio che diventerà per lui un mentore. Pietro è fan di Vasco, uno scrittore con il quale intreccerà un rapporto di amicizia. Grazie a lui si aprirà di nuovo alla vita e si metterà anche in gioco. E’ un personaggio positivo che accompagnerà Pietro per un po’”.

Massimiliano Gallo ha parlato del suo personaggio, di quanto sia stato importante per la sua carriera: “Sento tanta vicinanza da parte del pubblico nei confronti di Pietro. Ho creato anche un problema con i mariti italiani perché nella serie Pietro è sempre stato molto amorevole e protettivo con la famiglia”.

Pietro si propone come un’alternativa all’ideale di mascolinità tossica di cui oggi si parla tanto: “E’ stata una scommessa fatta con la Rai. Si è pensato ad un uomo che non avesse le caratteristiche del maschio tossico, che fosse un uomo del Sud e questo ha funzionato tantissimo”.

Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera in televisione funzionano. Ogni prodotto in cui recitano insieme raggiunge risultati brillanti in termini di share. A tal proposito, l’attore ha dichiarato: “Ci sono incontri che capitano per caso e così è avvenuto tra di noi. Ogni volta che stiamo sul set insieme si ripete la stessa magia, è qualcosa di naturale”.

Il finale della terza stagione aveva lasciato interdetti i fan creando un clima di incertezza sulla presenza o meno di Gallo nella quarta stagione. Che sia ben chiaro, l’attore non ha mai pensato di abbandonare la serie: “Sono innamorato di Imma”.