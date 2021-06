Arriva su Mediaset una nuova serie tv con Alessandro Preziosi che si intitola “Masantonio – Sezione Scomparsi”. Il bell’attore napoletano ci terrà compagnia prossimamente su Canale 5. Mediaset ha già mandato in onda il promo della fiction prodotta da Cattleya al cui fianco di Preziosi troveremo anche la bravissima Claudia Pandolfi, vista recentemente nella fiction Rai, “Chiamami ancora Amore”, in cui vestiva i panni di un’assistente sociale.

Masantonio – Sezione Scomparsi: trama, cast, numero puntate e promo della fiction Mediaset

La fiction è suddivisa in 10 episodi è prodotta da Cattleya e si è girata tra Genova e Roma. Il titolo è “Masantonio – Sezione Scomparzi” dal nome del protagonista interpretato da Alessandro Preziosi. Per esigenze sceniche, il protagonista, Alessandro Preziosi, ha dovuto mettere su qualche chilo, ma il suo fascino rimane intatto. La fiction è un mix tra poliziesco, giallo e thriller, ovvero un procedural.

La Trama di “Masantonio – Sezione Scomparsi”: di cosa parla?

Il protagonista ovviamente è Alessandro Preziosi che con i suoi occhi azzurri dovrà occuparsi di persone scomparse. E’ un ex poliziotto a fine carriera e si dedica alle investigazioni. Grazie al suo intuito infallibile saprà dare una chiave di lettura ai vari casi che si presenteranno portando a casa il risultato.

Il personaggio si chiama Elio, che indagherà su alcune sparizioni. Masantonio, è un uomo burbero e chiuso, ma con uno spiccato acume per le indagini e ha anche una dote particolare : ha la capacità di entrare in empatia con le vittime, queste ultime infatti gli appaiono in sogno e in un qualche modo dialoga con loro. Ricordiamo che Cattleya ha realizzato altre produzioni di successo come Gomorra e Suburra.

Recentemente L’attore ha pubblicato una IG su Instagram in cui informa i suoi followers dell’imminente arrivo di questa fiction che si preannuncia ricca di colpi di scena. L’attore scrive:

“Manca poco. Masantonio svegliati in tempo”.

Certo è un periodo un po’ strano per vedere una nuova fiction, perché di solito a giugno tutti i programmi Mediaset vanno in vacanza, per dare spazio alle repliche, ma stavolta canale 5 ha valuto fare un regalo ai suoi telespettatori fornendo loro una fiction nuova di zecca che sarà sicuramente un grande successo, dopo “Buongiorno, Mamma” con Raul Bova e Beatrice Arnera.

Cast e promo della fiction con Alessandro Preziosi “Masantonio”

In questi giorni, Mediaset ha iniziato a mandare in onda il promo ufficiale della fiction Masantonio, in onda prossimamente. La data di messa in onda è venerdì 25 giugno in prima serata su canale 5, salvo cambi repentini dell’ultimo minuto. La serie è stata realizzata nel 2019 ma per esigenze di palinsesto ancora in Italia non è stata mandata in onda. E’ stata venduta in altri Paesi all’estero e ha avuto un enorme successo. In Francia in modo particolare dal titolo “Masantonio Bureau des disparus”, la serie tv è stata molto apprezzata.

Il cast di Masantonio – Sezione Scomparsi

Nel cast oltre ai protagonisti, Alessandro Preziosi e Claudia Pandolfi troveremo:

Davide Iacopini,

Bebo Storti,

Virginia Campolucci,

Veruska Rossi.

La regia della fiction è affidata a Fabio Mollo.

Eccovi il Promo Ufficiale di Masantanio