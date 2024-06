Ha vinto il circuito danza ed è arrivata seconda nella classifica generale di “Amici”. Marisol Castellanos ha messo tutti d’accordo con la sua grinta e il suo straordinario talento. Ora che questa avventura è volta al termine, la ballerina si sta concentrando sui suoi prossimi obiettivi. A settembre, volerà a New York per frequentare la prestigiosa Ailey School, con la borsa di studio vinta proprio ad “Amici”. Nel frattempo, ora che è tornata a Biella, sta dedicando tempo alla famiglia e agli affetti prendendosi cura del ginocchio destro che l’ha obbligata da dicembre scorso a ballare con il tutore.

Noi di SuperGuida TV abbiamo intervistato in esclusiva Marisol Castellanos. Alla ballerina abbiamo chiesto come stia vivendo queste prime settimane fuori dalla scuola di Amici. Un’esperienza che ha avuto un forte impatto su di lei, sulla sua crescita: “Il mio percorso lo definirei “ascendente”. Ho avuto l’occasione di rivedere dei video di settembre/ottobre e ho notato che sono cambiata sia fisicamente che mentalmente: ho acquisito maggior consapevolezza del mio corpo, della mia personalità e quindi sono riuscita anche a tenere meglio il palco”.

I fan del programma si sono appassionati molto alla sua storia d’amore con Petit. Ora che la ballerina volerà a settembre a New York in molti temono che la distanza possa avere delle ripercussioni sul loro rapporto ma lei rassicura: “La sua presenza è fondamentale perché emana energie positive dalla mattina alla sera, trasmette calma e serenità. Nonostante la distanza penso sia fattibile riuscire a vedersi e coltivare la nostra relazione. Ora come ora stiamo cercando di trovare dei momenti liberi e poi ci supportiamo molto, magari se lui ha degli impegni io lo accompagno e viceversa”.

In questo viaggio ad Amici, Marisol ha potuto contare anche sulla vicinanza di Maria De Filippi che è considerata da tutti una mamma per i suoi allievi: “La cosa che più mi ha colpita di Maria è la sua grande empatia e il fatto che riesce a trovare una soluzione a tutto in pochissimo tempo e lo fa con chiunque”. Sul futuro, Marisol non si sbilancia ma fa due nomi di artisti italiani con cui le piacerebbe collaborare nei loro videoclip musicali: Mahmood ed Elodie.

Amici 23, intervista esclusiva alla ballerina Marisol Castellanos

Marisol, come stai vivendo queste prime settimane fuori dalla scuola di Amici Com’è stato tornare alla realtà di tutti i giorni?

Me la sto vivendo molto bene. Sto facendo i conti con quello che c’è fuori e devo applicare tutto quello che ho imparato nella scuola. Tornare alla realtà è stato bello, è stato bello vedere la felicità dei miei cari per il percorso che avevo fatto ad “Amici”, è stato bello rivedere le mie amiche e la mia scuola di danza.

Come definiresti il tuo percorso dentro Amici? In cosa ti senti cambiata?

Tracciando un bilancio, qual è stato il momento più bello? E quello invece più complicato?

I momenti più belli sono stati quando ho preso la maglia della finale e quando ho vinto le borse di studio per la Alvin Ailey school di New York. Per quanto riguarda il momento difficile non ce n’è uno in particolare, ma le ultime settimane sono state più complicate perché avevo più male al ginocchio.

C’è un artista con il quale ti piacerebbe collaborare, magari ballando in un videoclip?

Per un ballerino è già un onore ballare con un artista in generale, però se devo scegliere mi piacerebbe ballare per Mahmood ed Elodie qui in Italia e all’estero per Beyoncé.

In molti si sono appassionati al tuo rapporto speciale con Petit. La sua vicinanza durante il percorso nella scuola ti ha aiutato? La distanza ti spaventa?

Si, sicuramente la sua vicinanza mi ha aiutata tanto. E’ una persona squisita e mi aiutata a superare molte cose, a vederne il lato positivo. La sua presenza è fondamentale perché emana energie positive dalla mattina alla sera, trasmette calma e serenità. Nonostante la distanza penso sia fattibile riuscire a vedersi e coltivare la nostra relazione. Ora come ora stiamo cercando di trovare dei momenti liberi e poi ci supportiamo molto, magari se lui ha degli impegni io lo accompagno e viceversa.

Maria De Filippi vi ha accompagnato in questo percorso. Cosa ti ha colpito di più di lei in questi mesi? C’è un consiglio in particolare che ti ha dato?

La cosa che più mi ha colpita di Maria è la sua grande empatia e il fatto che riesce a trovare una soluzione a tutto in pochissimo tempo e lo fa con chiunque.

Com’è entrata la danza nella tua vita? Hai mai avuto dubbi che la strada percorsa non fosse quella giusta?

A me è sempre piaciuta la danza, la musica in generale è sempre stata presente dentro casa. Io mi sono avvicinata concretamente alla danza in seconda elementare quando mia sorella mi ha portata a provare una lezione di danza moderna e mi è piaciuta troppo. Da lì non ho più smesso. Si, nel 2022 non sono stata bene e avevo smesso danza perché sentivo che non mi faceva più stare bene come prima, avevo troppi pensieri. Poi però quando ho ripreso ho cambiato mentalità, ho avuto molta più costanza, avevo tanta più fame e voglia di fare le cose. Avevo rischiato di perdere la danza e mi ero resa conto di quanto invece fosse fondamentale per me. Da quel momento in poi la mia danza è cambiata, sono sbocciata (ride, ndr).

Progetti e sogni nel cassetto?

Appena usciti da “Amici” abbiamo avuto subito tantissimi impegni. Per quanto riguarda i progetti ne ho tanti. Il mio sogno più grande ora è essere felice, non perdere mai la voglia di ballare e avere sempre qualcosa che mi fa star bene.