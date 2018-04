Nuova aggressione ai danni di un giornalista. Questa volta protagonista è stato l’ex ministro Mario Landolfi che ha schiaffeggiato un giornalista del programma “Non è L’Arena” di Massimo Giletti

Non è un periodo facile per i giornalisti. Nella giornata di giovedì 19 aprile, infatti, in pieno a centro a Roma si è verificata una nuova aggressione ai danni di un giornalista. Si tratta di Danilo Lupo, inviato di La 7, che è stato aggredito dall’ex ministro Mario Landolfi.

Mario Landolfi schiaffeggia un giornalista de Non è L’Arena

L’aggressione è avvenuta giovedì 19 aprile in pieno centro a Roma. Danilo Lupo, giornalista ed inviato del programma “Non è L’Arena” condotto da Massimo Giletti, stava svolgendo il suo lavoro. Per la precisione era impegnato a registrare una serie di interviste sul tema dei vitalizi ai politici.

Nel suo mirino è finito anche l’ex ministro Mario Landolfi che, da come si evince dal video, non ha gradito molto la domanda. L’ex ministro, infatti, è apparso sin dall’inizio contrariato al punto di innalzare subito i toni della conversazione.

Ma non finisce qui, visto che l’ex ministro ha colpito con un schiaffi l’invito dinanzi agli occhi attoniti dei passanti e dei turisti accorsi nei pressi di Palazzo Montecitorio.

Le parole di Massimo Giletti

A commentare la notizia e il video è stato proprio Massimo Giletti, conduttore del talk show di La 7 che ha dichiarato:

Sono estremamente rammaricato che un ex ministro nonché giornalista reagisca in modo sconsiderato.

Giletti ha poi precisato come le immagini e le riprese in possesso della trasmissione “non hanno bisogno di nessun commento“, anzi sono la conferma di quanto il tema dei vitalizi rappresenti ancora oggi per il mondo della politica un argomento tabù di cui non parlarne.

Il conduttore poi non ha alcun dubbio in merito all’aggressione: “posso comprendere una reazione dialettica forte, ma non la violenza“.

Il video integrale dell’aggressione di Mario Landolfi al giornalista Danilo Lupo de “Non è L’Arena” sarà mostrato durante la prossima puntata di domenica 22 aprile in prima serata su La 7.

La replica di Landolfi arriva tramite facebook

In un primo post scrive:

E in un secondo:

