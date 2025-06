Esce oggi nelle sale “Elio” il nuovo film d’animazione targato Disney Pixar. Racconta la storia di Elio, un bambino sognatore con una fervida immaginazione e una strana ossessione: desidera ardentemente essere portato via da esseri di un altro mondo. Ma quando il suo desiderio prende vita in modo del tutto inaspettato, Elio viene catapultato in un viaggio straordinario attraverso l’universo. Spinto lontano dal suo pianeta natale, il giovane protagonista si ritrova a viaggiare tra galassie sconosciute, costellazioni mai viste e pianeti abitati da creature stravaganti e affascinanti. Ad accompagnarlo in questa traversata cosmica ci sono la zia Olga, una scienziata anticonvenzionale con il cuore grande e lo sguardo rivolto alle stelle, e Gordon, una creatura aliena dal carattere imprevedibile che diventerà presto il suo più fidato compagno.

Marina La Rosa, intervista esclusiva all’ex concorrente del Grande Fratello

Tra i vip che ieri sera hanno calcato il red carpet della prima del film d’animazione c’era Marina La Rosa, ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello. Noi di SuperGuida TV l’abbiamo video intervistata in esclusiva. Nel film d’animazione si parla dell’importanza dei legami affettivi e Marina a tal proposito ha dichiarato: “Casa è il posto dove ci sentiamo bene ma non è necessariamente casa nostra. Io mi sento a casa con le persone che amo”.

Un film che fa riflettere anche su quanto ad oggi la solitudine sia diventata un’epidemia moderna visto che siamo tutti iperconnessi. Marina fa una riflessione: “Secondo me è iniziato tutto con la globalizzazione. Si sono accorciate le distanze fisiche ma sono aumentate le distanze emotive. C’è grandissima solitudine ed è difficile tornare indietro. C’è tanta gente che si risolve sempre più a degli specialisti ed è importante secondo me chiedere aiuto e non vergognarsi per questo”.

Marina La Rosa è stato un volto iconico della prima edizione del Grande Fratello. In merito a quella esperienza, ha ricordato: “Quell’esperienza mi ha dato tantissimo, sono passati 25 anni e nonostante sia passato del tempo sono rimasta un volto iconico del programma. Mi ha dato la possibilità di fare dei lavori bellissimi, di conoscere tante persone interessanti e se non l’avessi fatto sicuramente è un’esperienza che farei. Rifarlo oggi sarebbe un’altra cosa, sarebbe partecipare ad un programma completamente diverso e in questo momento non ci ho pensato, non è nei miei programmi”.

L’ex gieffina ha poi commentato la partecipazione di Cristina Plevani all’Isola dei Famosi: “L’Isola la guardo tutti gli anni perché è un programma stupendo. Per quanto riguarda Cristina ho aspettato perché il programma era iniziato da un bel po’ ma lei non veniva fuori e vedo che anche adesso fa fatica. E’ un po’ chiusa ma per sua stessa ammissione fa difficoltà ad aprirsi. Spero che prima della fine del programma possa trovare un equilibrio”. Marina intanto sogna Ballando con le Stelle: “Purtroppo però non mi vogliono, c’è una regola che tutti sappiamo”.