Tra i protagonisti a “La Talpa”, l’ex Grande Fratello – Marina La Rosa– sorprende svelando cosa la spinga al ritorno in TV, con la rivelazione di un patrimonio prosciugato. Dopo la popolarità e i guadagni facili – che raggiungeva da concorrente al padre dei reality in Italia – l’ormai ex gieffina fa, oggi, ‘mea culpa’ su un passato dalle spese folli.

Dal “Grande Fratello” a “La Talpa”: Marina La Rosa racconta la fama

É una Marina La Rosa intimista, a raccontarsi da ospite intervistata al podcast “One more time” di Luca Casadei. Nell’intervista che ne anticipa il debutto come concorrente alla nuova stagione di La Talpa, l’ex gieffina svela la medaglia dalla doppia faccia della fama. Il riferimento é al periodo fatto di aerei, viaggi, appuntamenti importanti che la vedeva impegnata prima di allontanarsi dalla TV: «Prendevo aerei privati e a volte non avevo neanche idea di dove stavo andando -fa sapere La Rosa-. Era tutto pianificato dall’ufficio stampa».

Rientrava in Sicilia con la conquista della popolarità raggiunta da protagonista al Grande Fratello e le veniva proposto di posare per il calendario di Max: «Ero una ragazzina felice. Io che mi sono vista sempre come una donna piatta, senza seno, senza forme, mi sentivo molto gratificata». E per quel photoshoot, il cachet che le offrivano era stimato una cifra da capogiro: 150 milioni di lire!

Il retroscena delle “spese folli”

I guadagni stellari, quindi, le giungevano facilmente, merito delle sue apparizioni televisive e il soggiorno in quella che sarebbe divenuta, negli anni, la Casa più spiata d’Italia. Nel popolare bunker di Cinecittà, si registra da oltre 25 anni il padre dei reality show in Italia, il Grande fratello, che a suo tempo la vedeva fare i conti con l’etichetta di “Gatta morta”, nei primi anni ‘2000. Tuttavia, nel post-reality, abbondavano le grandi opportunità di lavoro e profitto, per lei.

Il ricordo della fama e i suoi effetti avanza, poi, con un particolare retroscena: «Ho fatto la doppietta, due serate una dopo l’altra, festeggiando a mezzanotte su uno stradone dove c’erano anche delle prostitute, stappando una bottiglia. Una scena da cinema, un po’ felliniana. –dichiara la ritrovata stella della TV-. Sono tornata a casa con 150 milioni. Ero con un mia amica. Siamo state in silenzio, nella stanza d’albergo, e guardavamo questi soldi».

Eppure il patrimonio di Marina La Rosa si direbbe, oggi, tristemente sfumato. Il motivo? La mancanza di una sana e giusta gestione dei soldi: «I soldi vanno via senza che tu te ne accorga – é il mea culpa che fa l’ex Grande Fratello, allusivo alle spese folli-. Compri una macchina, fai un viaggio, prendi una casa in affitto a un prezzo spropositato, poi fai un altro viaggio, magari affitti un aereo privato perché tanto ne guadagnerai ancora… Chiamiamola immaturità finanziaria. Come entravano così uscivano»

La Rosa é “senza filtri” su Instagram

Ma non é tutto. Riattivatasi via social, mentre é in corso il gioco che potrebbe vederla coprire il ruolo di “La Talpa”, Marina La Rosa non fa mistero di cosa la spinga al ritorno in TV, che intanto già registra consensi nel web. “Ma perché hai accettato? -scrive a corredo di un sexy scatto, parlando dell’ingaggio nel cast di La Talpa-. È la domanda che mi sento fare più spesso. Ma perché no? La verità è che la vita può essere anche un gioco – prosegue. E a me piace molto giocare. Soprattutto quando il gioco è anche ben retribuito”.

E a chi l’accusa di essere tornata ai reality per una mera entrata economica, l’ex Grande Fratello replica indirettamente: “‘Allora l’hai fatto per soldi?’ Che noia, le solite domande. Si, anche. Ma basta..”. Infine, l’invito a seguire il nuovo gioco, “La Talpa“, al netto di ogni preconcetto: “guardatelo e smettiamola con questo bisogno di incasellare tutti da qualche parte”.