Dopo la popolarità raggiunta all’esordio in TV sulle reti Rai, come attrice protagonista nel ruolo iconico di Rosa Ricci nel cast di Mare fuori, Maria Esposito torna a raccontarsi per la gioia dei fan. L’occasione per lei è un’intervista concessa ai microfoni di La volta buona, dove – incalzata sui quesiti della conduttrice Caterina Balivo – la giovane star di Napoli svela in particolare la scelta maturata sulla destinazione dei soldi percepiti come cachet del suo lavoro. Ma non solo. L’attrice sorprende, inoltre, svelando nell’intervento, il rifiuto all’ingaggio nel cast della serie TV che l’ha resa famosa.

Maria Esposito si racconta a ‘La volta buona’

In risposta ai quesiti di una nuova intervista concessa a ‘La volta buona’, ospite di Caterina Balivo nello studio del talk in onda sulle reti Rai, Maria Esposito si racconta senza filtri, sfoggiando un caschetto dai capelli nero corvino, sbarazzino.

“Coi soldi di Mare Fuori mi sono rifatta la cameretta e ho comprato i quadri di Sophia Loren” – fa sapere in una nuova puntata di ‘La volta buona’, un’inedita Maria, che su TikTok vanta un importante seguito social anche grazie al ruolo di Rosa Ricci interpretato in Mare fuori.

Maria Esposito e il peso della mancata autostima

L’attrice si sarebbe, però, in un certo senso rifiutata di prendere parte al cast degli attori protagonisti della Fiction che l’ha lanciata in TV. Questo, al pensiero di non essere in grado poter prendere parte alla Fiction Rai, che tratta la storia della rivalsa di giovani, detenuti e non solo, perlopiù minorenni in balia di una vita vissuta al limes nei quartieri difficili di periferia a Napoli. “Gli altri erano molto bravi e io non mi sentivo all’altezza” – spiega nell’intervista, svelando così di aver vissuto male e senza la giusta autostima le selezioni tra i candidati ad un ruolo nel cast di Mare fuori.

Tanto da vedersi costretta a bloccare l’agente Paola, via Whatsapp, mentre quest’ultima l’avrebbe di lì a poco esortata a mandare avanti la candidatura per un ruolo di protagonista nella serie girata a Napoli.

La scelta dopo il successo di Mare Fuori

Alludendo, poi, alla scelta della destinazione dei guadagni ricevuti per il ruolo nella serie TV, la “Rosa Ricci” di Mare Fuori si dichiara inoltre ispirata ad un mito nella recitazione made in Pozzuoli. Si tratta dell’intramontabile Sophia Loren!

“Ho fatto la cameretta nuova come la volevo io, con un solo letto e i quadri di Sophia Loren – svela Maria Esposito, a grande sorpresa per i fan che la seguono. Ogni giorno quando mi sveglio dico: ‘Io voglio essere come te o quasi‘”.