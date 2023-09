Maria Corleone, la seconda puntata del 20 settembre 2023 in streaming su Mediaset Infinity

La serie tv Maria Corleone con protagonista Rosa Diletta Rossi è tornata a far compagnia ai telespettatori di Canale 5 con la seconda puntata. Nuovi colpi di scena nella serie tv che vede la protagonista chiamata a fare una scelta importante nella sua vita. Da un lato l’amore per il compagno Luca, dall’altro la famiglia e il desiderio di vendetta per la morte del fratello gemello Giovanni.

Per chi si fosse perso la seconda puntata della nuova serie tv Mediaset è possibile rivederla in replica streaming ondemand. Come? Per rivedere la seconda puntata di Maria Corleone, basta collegarsi alla piattaforma di Mediaset Infinity dove è disponibile il seconda episodio della serie creata da Pietro Valsecchi.

Ecco il video Mediaset.