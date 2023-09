Grande attesa per la seconda puntata di Maria Corleone, la serie tv di successo con protagonista Rosa Diletta Rossi. Ecco le anticipazioni della seconda puntata in onda stasera, mercoledì 20 settembre 2023 in prima serata su Canale 5.

Maria Corleone, anticipazioni seconda puntata di mercoledì 20 settembre 2023

Mercoledì 20 settembre dalle 21.32 appuntamento con la seconda puntata di “Maria Corleone”, la serie creata da Pietro Valsecchi e diretta da Mauro Mancini con la collaborazione di Mizio Curcio e Paolo Marchesini. Nel cast ritroviamo: Rosa Diletta Rossi, Fortunato Cerlino, Giuseppe Tantillo e Alessandro Fella. Chi è Maria? Maria Florio è una brillante stilista che vive a Milano da 10 anni con il compagno procuratore Luca da cui aspetta un bambino. Tutto cambia quando Maria Corleone torna a Palermo per l’anniversario di nozze dei genitori. La donna assiste ad un attentato al padre e alla morte del fratello gemello mettendo così tutto in discussione.

Maria si trova dinanzi ad una scelta: tornare a Milano con il compagno Luca o vendicare la morte del fratello Giovani? Un dilemma che la protagonista, interpretata da una brillante Rosa Diletta Rossi, dovrà risolvere. Nella seconda puntata, infatti, vedremo Maria prendere pian piano il posto del padre Don Luciano Corleone nel clan di famiglia. Il padre, vittima di un malore improvviso, costringe la figlia Maria a rinunciare all’amore per Luca diventando così il nuovo capo del business criminale di famiglia. Maria parte per l’America dove dimostrerà di avere grandi doti da “capa” e manager tali da intrecciare rapporti importanti.

Maria Corleone, dove seguire la serie in tv e streaming

La “nuova vita” di Maria Corleone non sarà semplice. Intanto il compagno Luca cercherà in tutti i modi di farla ragionare cercando di riportarla a Milano facendola allontanare dalla sua famiglia. Maria ha scelto il suo destino ed è pronta a tutto, anche rinunciare all’amore della sua vita, per vendicare il padre e il fratello e proseguire così la sua inarrestabile scalata criminale.

La seconda puntata della serie tv è trasmessa in chiaro, mercoledì 20 settembre dalle 21.20 su Canale 5. Ricordiamo che le prime due puntate sono disponibili in modalità streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity.