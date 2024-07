Attrice, cantautrice e regista. Margherita Vicario arriva al Giffoni Film Festival 2024 dove ha raccontato di ‘Gloria‘, la sua opera prima dietro una macchina da presa. Vediamo insieme cosa ci ha rivelato su questa esperienza e sull’incontro con Claudio Amendola, avvenuto durante il set de I Cesaroni qualche anno fa.

Intervista alla regista, cantautrice e attrice Margherita Vicario

Margherita Vicario, nella giornata di domenica 21 luglio, ha incontrato i ragazzi del Giffoni Film Festival. In tanti hanno chiesto una foto con l’attrice che ha lavorato in numerose serie tv e film come ‘To Rome with Love‘, ‘Pazze di me‘, ‘Amore pensaci tu‘ e ‘Nero a metà‘. Poi è arrivata ‘Gloria‘, film presentato in concorso al Festival internazionale del cinema di Berlino, che vede il suo esordio da regista.

Cosa l’ha spinta da attrice a diventare regista?

Volevo raccontare questa storia, io oltre ad attrice sono una cantautrice. Ho scoperto questa storia di molte musiciste un po’ dimenticate dal mondo, dalla storia e dalla cultura. È un film che a tratti è come se fosse autobiografico, come se riuscisse a parlare di cosa io penso della musica e del rapporto che ho con la musica. Mi ha spinto questo, la volontà di raccontarlo.

Aria è stata premiata ai Nastri d’Argento come miglior colonna sonora. Lei ha partecipato qualche anno fa a Sanremo nella serata della cover, sogna di partecipare in gara?

Sanremo è un bellissimo palco. Ci sono andata con la Rappresentante di Lista ma bisogna andarci, secondo me, con la canzone giusta perché è una grande lavatrice e se uno ci va giusto perché ci vuole andare è controproducente. Prima o poi ci andrò, ne sono sicura.

L’abbiamo vista nel cast di Nero a Metà dove ha ritrovato Claudio Amendola conosciuto ne I Cesaroni, cosa pensa del ritorno della serie e Nero a Metà 4 si farà?

Ma io non so nulla del ritorno de I Cesaroni, sono come voi. Un po’ in trepidante attesa di vedere cosa stanno combinando. Su Nero a Metà invece so che non ci sarà più, sono state tre stagioni bellissime nonostante avesse un grande successo di pubblico. Sono cambiati un po’ i programmi.

Da spettatrice e fruitrice, quali sono i film e le serie che le piace più vedere?

A me piacciono tantissimo le commedie, non amo molto i thriller e gli horror. Ora sto vedendo ‘Shameless’, una serie uscita più di dieci anni fa. Mi piace anche recuperare cose che mi sono persa. Non sto dietro alle mode, se c’è una serie che hanno visto tutti me la vedo anche dopo un anno. Per quanto riguarda i film, adoro i film musicali.

Progetti futuri? Sta pensando ad un altro film come regista?

Già farne uno sono ancora in degenza, dopo questo parto del primo film che è stato molto impegnativo. Sono in tour con i miei concerti e sopratutto sto portando Gloria in giro per il mondo. Fino a dicembre sono impegnata in vari Festival, dall’Australia al Giappone, all’America ed è molto bello viaggiare per il proprio film.