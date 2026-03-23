L’attesa per la sesta stagione di Mare Fuori sarà leggermente più breve del previsto: il prison drama di Rai 2 promette numerosi colpi di scena e diverse novità, a partire dal cast, che subirà cambiamenti tra uscite di scena e nuovi ingressi. Una delle conferme riguarda l’addio di Lucrezia Guidone, entrata nello show dalla terza stagione nei panni di Sofia Durante, che lascerà l’IPM di Napoli durante il corso della stagione. A sostituirla arriverà un nuovo direttore interpretato da Romano Reggiani, già noto per il ruolo in Colpa dei sensi su Canale 5. Tra le novità del nuovo ciclo di episodi spicca l’ingresso di tre sorelle ambiziose, pronte a conquistare l’impero lasciato vacante dai Ricci. Questi personaggi promettono di sconvolgere gli equilibri all’interno del carcere minorile e di creare dinamiche intense con i protagonisti storici. Il nuovo cast, unito alle trame già note, garantirà tensione, colpi di scena e sviluppi imprevedibili.

“Mare Fuori 6”, intervista esclusiva a Romano Reggiani

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Romano Reggiani. L’attore è new entry della nuova stagione: “Entrare in questa serie è stato fantastico, davvero divertente e soprattutto travolgente. E’ stato un tuffo un po’ particolare. Non seguivo la serie da prima ma mi sono poi informato e ho cercato di capire cosa portare di nuovo all’interno di una serie che fa comunque paura”.

Sul suo personaggio, il nuovo direttore, Reggiani ha anticipato: “Il nuovo direttore e Sofia Durante sono agli opposti. Il mio direttore è giovanissimo, neolaureato, si trova a dirigere un IPM non dirigendolo perché non sarà in grado di farlo e quindi si tratta di una linea del tutto nuova. Mi sono rivisto molto nel personaggio, delle scelte che ho portato sono state condivise dalla Rai e dagli sceneggiatori. C’è molto di me”.

Romano Reggiani sarà anche protagonista di “Scuola di seduzione” il film di Carlo Verdone che uscirà su Paramount Plus: “Pensare che Carlo mi abbia scelto è un grande onore, è stata un’esperienza fondante a livello attoriale. Il cast è inedito, è qualcosa di diverso rispetto a quello che è stato fatto”.