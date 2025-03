Mare 5, al via la quinta stagione: dove eravamo rimasti e quando in tv

Manca poco all’attesissima prima puntata in tv di Mare Fuori 5. Per coloro che non la hanno ancora vista in streaming o sui social, arriva la messa in onda. Scopriamo insieme tutte le novità e dove eravamo rimasti.

Mare Fuori 5, dove eravamo rimasti e quando in tv

Mare Fuori 5 è pronta a stupire con nuovi personaggi e colpi di scena. La serie evento che ha appassionato milioni di persone, ha mandato in tilt la piattaforma di RaiPlay dove dal 12 marzo erano disponibili i primi sei episodi. La Rai ha infatti deciso, come sempre, di rendere fruibile la serie prima in streaming e poi in tv. Da quest’anno poi, la prima puntata è stata trasmessa live anche sul profilo TikTok di Mare Fuori coinvolgendo tantissimi fan.

In totale sono 12 gli episodi della quinta stagione di Mare Fuori. Da mercoledì 26 marzo 2025, in prima serata su Rai2, andranno in onda in tv i primi due episodi. Mentre da tale data su Raiplay sarà disponibile la seconda parte, con gli ultimi sei episodi, che concludono la serie. Mare Fuori 5 al momento non è disponibile su Netflix.

Ma dove eravamo rimasti? Già nei primi due episodi verrà svelato chi ha ucciso Edoardo Conte. Nell’ultima puntata della quarta stagione, avevamo infatti visto il giovane essere colpito alla testa e lasciato morire nel cimitero. Il tutto mentre aveva da poco scoperto di diventare nuovamente padre: Teresa infatti è incinta.

Rosa Ricci, dopo aver deciso di non sposare Carmine, torna in carcere. Ma sulle sue tracce c’è sua madre, che lei credeva morta e che invece si è presentata in Chiesa destando la curiosità del Comandante. Silvia, accusata di un omicidio che non ha commesso, cerca sempre di capire perché Angelo, che ora si trova all’IPM, finge di non conoscerla. Intanto Donna Wanda è stata arrestata e Mimmo deve trovare il coraggio per portare avanti la sua denuncia.

Cast e personaggi nuovi

Nel cast sono molti i personaggi che nel corso delle stagioni hanno abbandonato la serie. In questa non vedremo più Massimiliano Caiazzo, Eduardo Paolillo, Kyshan Wilson, Clara Soccin. Entreranno nel carcere minorile di Napoli alcune new entry come Francesco Alessandro Luciani e Francesco Di Tullio (due criminali arrivati dal Nord); Rebecca Mogavero; Elisa Tonelli, Alfonso Capuozzo e Manuele Velo.

Confermatissimi invece Maria Esposito, Giuseppe Pirozzi, Francesco Panarella, Antonio D’Aquino, Giovanna Sannino, Enrico Tijani, Alessandro Orrei, Luca Varone, Clotilde Esposito e Domenico Cuomo. Ci sarà anche Giacomo Giorgio, con il suo personaggio di Ciro Ricci, sempre vicino alla sorella.