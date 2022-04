Dopo il successo del brano “Quello che non ti ho detto”, Marco Profeta cantautore classe 1977 nato a Torino ma, cresciuto a Roma dove ha coltivato tutte le sue più grandi passioni, torna con il nuovo singolo dal titolo “E così sia”, che sarà disponibile dal 28 aprile 2022 su tutte le piattaforme digitali, mentre a partire dal 5 maggio sarà disponibile il videoclip del brano.

Marco Profeta torna con il nuovo singolo “E così sia”

Cantautore intenso e raffinato, Marco Profeta torna a cantare l’amore. Lo fa, ancora una volta, con il suo personalissimo stile contemporaneo, intimista ed evocativo. Il nuovo brano dal titolo “E così sia”, scritto da Marco Profeta e Daniele Rossini, arrangiato da Daniele Rossini, mixato presso NMG RECORDING STUDIO, vede la partecipazione del rapper El Manuelito (Manuel Pagnini).

“E così sia”: un brano che racconta gli addii in amore

Il nuovo singolo racconta che anche un amore che finisce merita rispetto e cura. Rinnegare il passato, significa rinnegare se stessi e la generosa concessione che abbiamo fatto del nostro mondo interiore a chi abbiamo scelto di avere accanto per un tratto del nostro percorso di vita. Così facendo evitiamo il rischio di trasformarci in “parole al vento” in “semi sparsi sul cemento”.

Il brano “E così sia” si focalizza sulla fine di una storia d’amore, in particolare modo sui momenti cruciali e dolorosi degli addii, anche se quelli “veri non fanno mai rumore, non li senti neanche respirare e quando prendi e scappi al mare…”. Il singolo è una ballad che affronta l’epilogo del più nobile dei sentimenti con grazia e delicatezza.

Chi è Marco Profeta

Classe 1977, Marco Profeta, nato a Torino, è cresciuto a Roma dove ha coltivato tutte le sue più grandi passioni: dall’avvocatura, è infatti avvocato civilista, titolare di con un proprio studio legale, alla televisione, come autore ed inviato con la conduttrice Adriana Volpe per TV8 Sky. Con la Volpe, Profeta ha lavorato anche durante l’edizione 2021-2022 del Grande Fratello Vip.

Grande passione di Marco Profeta è la scrittura di brani musicali, sin dal suo esordio con il brano “E poi arrivò dicembre”. Cura ogni dettaglio della propria produzione in collaborazione con Daniele Rossini. Con il Maestro Adriano Pennino ha scritto la sigla del programma Tv Profumo d’estate per Rai2.

