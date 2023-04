Marco Predolin è un nuovo concorrente dell’Isola dei Famosi, in onda in prima serata da lunedì 17 aprile su Canale 5. Il conduttore radiofonico e televisivo ha già partecipato in passato ad altri reality e tutti lo ricordano per essere stato la talpa della prima edizione dell’omonimo game-show. Ma chi è Marco Predolin? Conosciamolo meglio in base ad alcune informazioni raccolte in rete su di lui.

Marco Predolin, concorrente dell’Isola dei Famosi: la biografia e programmi condotti

Marco Maria Dalmazio Predolin nasce a Borgo Val di Taro (in provincia di Parma), il 26 marzo del 1951. Sin da piccolo si appassiona al mondo dei media lavorando prima in radio e poi in televisione. La sua bravura e competenza lo portano subito a essere promosso come conduttore di diversi programmi per il gruppo Mediaset come M’ama non m’ama, Il gioco delle coppie, Passiamo la notte insieme e Una rotonda sul mare.

Negli anni ’90 passa alla Rai dove conduce I circhi del mondo e La cultura dell’occhio. Ripropone anche un remake del gioco M’ama non m’ama con il nome di Quanto mi ami? trasmesso su Italia 7.

Le fake news sulla sua morte e malattia

Dopo il successo, arriva un momento no per Marco Predolin. Vengono messe in giro alcune voci, fake news, su una presunta malattia del conduttore. Addirittura la notizia finisce sui giornali e si scrive di un ricovero in ospedale per Predolin. Il conduttore smentisce tutto, porta un test negativo al Maurizio Costanzo show, ma nessuno lo chiama più. Le porte dello spettacolo si chiudono, a parte qualche televendita. Su questa vicenda scriverà anche un libro dal titolo: “Chi non muore si rivede: una calunnia chiamata Aids“.

Il ritorno con la Talpa e il Grande Fratello

Nel 2004 è uno dei concorrenti del reality di Rai 2 La Talpa. Predolin arriverà terzo e nell’ultima puntata rivelerà di essere lui la talpa del gioco. Da quel momento torna a fare tv dedicandosi a programmi musicali su alcuni emittenti locali e lavora anche in radio. Nel 2017 partecipa come concorrente ad un altro reality, il Grande Fratello Vip, dove viene squalificato per aver bestemmiato. Ora per Marco Predolin arriva la nuova opportunità dell’Isola dei Famosi, essendo uno dei 16 concorrenti.

Vita privata e curiosità

Marco Predolin ha anche aperto un ristorante in Sardegna a Porto Rotondo e attualmente si dedica ad un’altra sua grande passione: fare video di immersioni subacquee. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, è stato sposato due volte e ha tre figli (Alan, Gilda e Bianca). La sua attuale moglie si chiama Laura Fini ed è di 22 anni più giovane: si sono sposati nel 2019 dopo tre anni e mezzo d’amore.

Negli anni ’90 è finito al centro del gossip per la sua storia con Michele Hunziker. A quel punto la conduttrice era minorenne e Marco Predolin aveva 25 anni in più. Sui giornali finirono delle foto hot della coppia alle Maldive.

Marco Predolin instagram

Sul sul suo profilo instagram vanta 13 mila follower e si presenta come: “Grande lavoratore estivo! Fanca**ista invernale”. Per seguirlo: @predolinofficiale.