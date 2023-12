Marco Liorni è il nuovo conduttore dell’Eredità: quando al via

Marco Liorni è il nuovo conduttore de ‘L’Eredità‘. L’annuncio ufficiale è stato dato dalla Rai attraverso un comunicato nel quale è indicato il presentatore al timone del programma che precede il Tg1. Scopriamo insieme da quando andrà in onda.

Torna nel 2024 l’Eredità e avrà un nuovo conduttore: Marco Liorni

Non ci sarà Pino Insegno a condurre la nuova edizione de ‘L’Eredità‘. Il presentatore ha pagato gli ascolti flop de ‘Il mercante in Fiera’, in onda su Rai2, che non è riuscito a convincere i telespettatori e probabilmente gli verrà affidato un nuovo programma. Come spiegato dal suo manager in un’intervista qualche settimana fa: “Se tolgono a Pino ‘L’eredità’ per affidargli ‘Affari tuoi’ va benissimo, ma non accetteremo che resti in panchina anche se pagato“.

In questi mesi si erano rincorse voci di un cambio alla conduzione dello storico game-show che precede il Tg1. In tanti avevano pensato a Marco Liorni che con la sua ‘Reazione a Catena‘ ha fatto registrare ottimi ascolti vedendo il programma allungarsi non solo nel periodo estivo ma anche nei mesi autunnali e invernali. L’ultima puntata andrà infatti in onda domenica 17 dicembre. Dopo la pausa natalizia, Marco Liorni, tornerà nuovamente su Rai 1 come conduttore de ‘L’Eredità‘. A darne la notizia ufficiale è la Rai che in un comunicato scrive:

“Sarà Marco Liorni al timone della ventiduesima edizione, ricca di novità: nuovi giochi, come “Tris” e “100” secondi, e nuove professoresse, Michelle Masullo e Naomi Buonomo. Protagonisti come sempre 7 concorrenti il cui percorso si concluderà con il tentativo da parte del Campione di puntata di vincere il montepremi al gioco finale de “La Ghigliottina”, appuntamento imperdibile che ogni sera coinvolge nella sfida il pubblico da casa“.

La prima puntata di questa nuova stagione inizierà martedì 2 gennaio 2024 alle ore 18.45. Anche Pieluigi Daco durante la sua trasmissione ‘Bella Mà‘ ne aveva ufficializzato la notizia.

“È una persona splendida, mite, perbene. Voglio fare i miei personali auguri a Marco Liorni che eredita una cosa davvero importante. In bocca al lupo“.

Puntate extra di Reazione a Catena

Reazione a Catena quest’anno è andato in onda da giugno a dicembre, per sei mesi. Come trapelato da alcuni organi di stampa, sono previste alcune puntate extra che dovrebbero andare in onda da lunedì 25 dicembre 2023 fino a lunedì 1 gennaio 2024. Così il game-show ci farà compagnia anche durante le feste natalizie.