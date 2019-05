Cristina Parodi ha concluso il ciclo di puntate de “La prima volta” con risultati poco esaltanti dal punto di vista degli ascolti. Al suo posto Rai 1 ha deciso di trasmettere domenica 26 maggio una puntata speciale del programma Italia Si di Marco Liorni.

Cristina Parodi: “non dico addio, ma arrivederci”

Con l’arrivo dell’estate sono tante le trasmissioni che salutano i telespettatori dando appuntamento a settembre. Tra queste c’è stata anche “La prima volta”, il programma di prime volte condotto da Cristina Parodi subito dopo “Domenica In” su Rai1. La giornalista e conduttrice, dopo il flop della Domenica In dello scorso anno, ha cercato di rimediare con un format televisivo differente basato sulle storie di persone comuni e non solo che hanno raccontato la loro prima volta.

Il programma, inizialmente partito bene, nelle settimane successive ha perso ascolti registrando una media del 12% di share, numeri relativamente bassi se confrontati ai competitors nella medesima fascia oraria. Proprio per questo motivo Rai1 non si è ancora pronunciato in merito ad un rinnovo per il programma con Cristina Parodi che nel salutare i telespettatori ha detto:

“Non dico addio perché è una parola un po’ troppo grande, diciamoci arrivederci“.

Marco Liorni al posto di Cristina Parodi

La conclusione de “La prima volta” di Cristina Parodi ha spinto la Rai a riorganizzare il palinsesto della domenica pomeriggio.

Per l’occasione domenica 26 maggio alle ore 17.35, subito dopo la Domenica In di Mara Venier, al posto di Cristina Parodi andrà in onda Marco Liorni con una puntata speciale di “Italia Si” dal titolo “Italia Sì! Podio e poi“. Si tratta di una sorta di best of con le storie che hanno animato il podio del programma. Accanto a Marco Liorni confermata la squadra di saggi composta da Rita Dalla Chiesa, Elena Santarelli e Mauro Coruzzi.

Chissà che questo spostamento dal sabato alla domenica non possa essere una prova da parte della Rai per testare l’interesse del pubblico.