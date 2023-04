Proprio in concomitanza con l’uscita in tv della fiction Rocco Schiavone 5, uno dei suoi più grandi successi, il protagonista Marco Giallini compie 60 anni. L’attore, infatti, è nato a Roma il 4 Aprile del 1963. In attesa di rivederlo nei burberi panni del vicequestore trasteverino, ripercorriamo brevemente le tappe salienti della ormai lunga e fortunata carriera dell’artista.

Marco Giallini tra cinema e tv

Marco Giallini è uno degli interpreti più rappresentativi del cinema e della tv italiane. Dagli esordi sul grande schermo alla fine degli anni ’80, Giallini si è cimentato con uguale disinvoltura in ruoli comici e drammatici, dimostrando una naturale versatilità che, unita alla maturità acquisita nel tempo, lo ha reso uno degli attori più apprezzati da critica e pubblico.

Vastissima la sua filmografia, di cui citiamo almeno Grandi Magazzini, Rorret, L’ultimo Capodanno, Barbara, Almost Blue, Emma sono io, Andata e ritorno, Il fuggiasco, Il siero della vanità, Non ti muovere, La bellezza del somaro, Tutti contro tutti, Una famiglia perfetta, Ogni maledetto Natale, Se Dio vuole, Beata ignoranza, Perfetti sconosciuti, Non ci resta che il crimine, E’ per il tuo bene e Il principe di Roma.

In televisione è stato protagonista di molte fiction di forte seguito, fra le quali ricordiamo almeno Medicina generale, Romanzo criminale-La serie, Boris 3, La nuova squadra, Il mostro di Firenze e il celebratissimo Rocco Schiavone.

L’attore ha vinto un Nastro d’argento al migliore attore non protagonista per ACAB-All Cops Are Bastards e un Nastro d’argento speciale per Perfetti sconosciuti.

Il compleanno dei 60

Intervistato qualche giorno fa da AGI, Marco Giallini ha dichiarato di non festeggiare il compleanno da quando di anni ne aveva 18.

Per quanto riguarda il traguardo tondo tondo che si appresta a tagliare, con la solita ironia, ha detto che “[…]per me è come quando avevo 35 anni. Faccio la stessa “caciara”, dico le stesse cose, vado in motocicletta”.

Insomma l’età, a quanto pare, per Giallini è solo un numero e gli imminenti 60 si appresta a festeggiarli come un ragazzino.